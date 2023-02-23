Bakanlıktan depremden etkilenen öğrencilere eğitim materyali

Milli Eğitim Bakanı Özer, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitim materyallerinden mahrum kalan öğrencilere ders kitapları, yardımcı kaynaklar ve kırtasiye malzemeleri temin edildiğini açıkladı.

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ders Aletleri Yapım Merkezi'nde üretilen eğitim materyallerinin, depremlerden etkilenen öğrencilere ulaştırıldığını belirten Özer, "Gerek deprem felaketinin yaşandığı bölgedeki öğrencilerimize gerekse deprem bölgesinden başka illere nakillerini yaptıran öğrencilerimize ders kitabı ve yardımcı kaynak ihtiyacı başta olmak üzere öğrencilerimizin tüm kırtasiye ihtiyacını karşılamak amacıyla eğitim setleri hazırladık. Basımı tamamlanan 7,5 milyon ders kitabı ve 5,5 milyon yardımcı kaynak ile ilk etapta 130 bin kırtasiye setini öğrencilerimize ulaştırmaya başladık" dedi.



Bakanlık olarak amaçlarının, depremden etkilenen tüm öğrencilerin bir an önce okulla buluşması olduğunu kaydeden Özer, "Bu nedenle tüm sınıf seviyelerindeki öğrencilerimiz için basımı yapılan ders kitapları ile yardımcı kaynakları öğrencilerimizin eğitim öğretime başlayacakları tarihe kadar kendilerine ulaştırmış olacağız. Ayrıca depremzede öğrencilerimizin kırtasiye malzemeleri dahil tüm öğrencilerimize ihtiyaç duydukları her türlü eğitim materyalini ulaştıracağız" dedi.