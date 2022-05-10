Bakanlıktan o iddialara yalanlama! KÖİ projelerinde akıl almaz zarar haberleri gerçeği yansıtmıyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bir gazetede CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın açıklamasına dayandırılarak yayımlanan "8 garantili projede akıl almaz zarar" haberdeki bilgilerin asılsız olduğu belirtildi.

Haberde yer alan "milletin cebinden 37,5 milyar dolar daha fazla çıkacağı" ifadesinin gerçeği yansıtmadığına işaret edilerek, çok yüksek garanti bedelleri ödendiği iddiasının da hakikat dışı olduğu kaydedildi.

Haberde atıf yapılan projelerin işletme yılları boyunca bahsedilen iş ve işlemler için belirlenen yaklaşık maliyetlerin 4 milyar 173 milyon 586 bin 995 dolar altında bedelle kamuya kazandırıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu da demektir ki, CHP milletvekili ile onun peşine takılanlar, kocaman bir yalanla her zaman olduğu gibi milleti kandırmaya, hizmetlerimizi karalamaya çalışmaktadırlar. Verdikleri rakamlar eksik, Sayıştay raporuna dayandırmaları tam bir fiyasko. Çarpıtılmış rakamlar ile devletin iki kurumunu birbiriyle çelişiyormuş gibi göstermeleri ise bir utanç vesikasıdır. Muhalefet etmenin, milletine, devletine düşmanlık etmek olmadığını defalarca tekrarladık. Biz onları kamuoyunun vicdanına ve adalete havale ettik. Ancak yalanı, iftirayı, karalamayı bir ideoloji olarak benimsemiş bu kişiler boşa çıkan her iddialarından sonra yeni bir tanesine sarılarak muhalefet yapıyormuş gibi görünmeye çalışmaktan vazgeçmiyorlar. Biz de ne milletimize hizmet etmekten vazgeçeceğiz ne de bu müfterilerle mücadele etmekten."