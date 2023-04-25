Bakanlıktan ortakların çoğunluğu kadın olan kooperatiflere pozitif ayrımcılık

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nce, tarım işletmelerini verimli hale getirmek, pazarlamayı düzenlemek, girdi, kredi gibi ihtiyaçları karşılamak, kırsal sanayinin kurulmasını sağlamak amacıyla son 5 yılda 475 kooperatif kurulmasına izin verildi. Bakanlık tarafından kooperatiflere bireysel tarla içi modern sulama sistemlerine hibeye esas mal alım tutarı 1 milyon TL'yi geçmemek kaydıyla yüzde 50 oranında hibe desteği sağlanıyor. 2007 yılından bugüne kadar 47 bin 589 proje hibe kapsamına alındı; 4 milyon 373 bin 429 dekar alanın modern sulama sistemleri ile sulanması sağlandı. Bu işlemler için 4 milyar 668 milyon 201 bin 996 TL hibe desteği ödendi.



1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 93'üncü maddesinin 5'inci fıkrası 'Ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğinin değerlendirilmesi amacıyla kurulan kooperatifler ile ortaklarının çoğunluğu engellilerden oluşan kooperatiflerin bu Kanun ve 6102 sayılı Kanun gereğince tescil ve ilana tabi işlemlerinden ücret alınmaz ve ilana tabi olanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ücretsiz olarak yayımlanır. Bu kooperatiflerden, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 24'üncü maddesi gereğince odaya kayıt ücreti ve yıllık aidat ile aynı Kanunun 25'inci maddesinde tanımlanan munzam aidat alınmaz' şeklinde değiştirildi. Bu değişiklik ile kadın üreticilere pozitif ayrımcılık yapıldı. Kooperatifçiliğin geliştirilmesi ve ortaklarına daha iyi hizmet sunabilmelerinin sağlanması amacıyla 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nda, eğitim, denetim konularında değişiklik yapılarak kooperatif yöneticilerinin daha etkin ve verimli hizmet sağlamaları için düzenlemeler de yapıldı. Ayrıca kooperatiflerin ölçek büyüklüklerinin sağlanması için belli kriterler çerçevesinde derecelendirme çalışmaları da devam ediyor.



Öte yandan Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar kapsamında; gerçek ve tüzel kişiliğe sahip yatırımlarının yüzde 40'ı hibe olarak verilirken, üretici örgütleri ve üretici örgütünün hakim ortak olduğu tüzel kişiliklere verilen hibe oranı yüzde 50'ye çıktı. Başvuruların değerlendirilme aşamasında kullanılan sıralama kriterlerinde ek 25 puan verilerek başvuruların üst sıralara çıkmasını sağlayacak pozitif ayrımcılık da sağlanıyor.