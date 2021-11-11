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Giriş Tarihi: 11.11.2021 19:55 Son Güncelleme: 11.11.2021 20:23

Bakanlıktan son dakika EYT, asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması...

DHA
Bakanlıktan son dakika EYT, asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma takvimlerinde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunduğunu belirterek, öncelikli gündemlerinde emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili çalışma bulunmadığını duyurdu.

ASGARİ ÜCRET VE 3600 EK GÖSTERGE:

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacı oluşmuştur. Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır" denildi.

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Bakanlıktan son dakika EYT, asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması...
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