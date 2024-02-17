Bakanlıktan zehir tacirlerine darbe!

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ambarlı Limanı kullanılarak Türkiye'ye getirilen konteynerler risk analizlerine tabi tutuldu, şüpheli görülenler hakkında ayrıntılı kontroller gerçekleştirildi.

Ekipler, hurma yüklü bir konteyneri x-ray taramasına yönlendirdi. Üzerindeki yükte şüpheli yoğunluk tespit edilen konteyner, liman sahasına alındı.

Narkotik dedektör köpeklerin de kullanıldığı detaylı aramalar sonucunda, hurma yüklü kolilerin bazılarında şüpheli madde tespit edildi. Numune alınan maddenin teste tabi tutulması sonucu, bunun metamfetamin olduğu anlaşıldı.

Olayda 22,5 kilogram metamfetamin ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.