Bakü Electronics, Azerbaycan Zafer Bayramı Yıldönümünde Etkinlik Düzenledi

Azerbaycan'da elektronik mağazası olarak faaliyetlerine devam eden ve gerçekleştirmiş olduğu kurumsal çalışmalarla dikkatleri üzerine çeken Bakü Electronics, dünyaca ünlü markaların ürünlerini müşterileriyle buluşturuyor. Telefonlar, tabletler, bilgisayarlar, küçük ev aletleri başta olmak üzere geniş bir ürün çeşitliliğine sahip olan Bakü Electronics yetkilisi, "Zafer Bayramı için gerçekleştirdiğimiz etkinlik, oldukça fazla kişi tarafından ilgi gördü. Bu önemli günde bu kadar ilgi gören bir etkinlik gerçekleştirmek bizim için çok değerliydi." sözleriyle konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

TÖRENE KATILAN KİŞİLER İÇİN ZİYAFET GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Törene katılan kişiler için gerçekleştirilen ziyafet ile etkinliğin devam ettiğini belirten Bakü Electronics yetkilisi, "Bu kısım, aslında törenin resmi olmayan kısmı. Çok güzel bir ziyafet gerçekleştirdik. Törene katılan kişiler için gerçekleştirdiğimiz ziyafet ile bu anlamda günü de herkesi mutlu etmek istedik. İnsanların mutluluğu bizim için her şeyden çok önemli." ifadelerinde bulundu.

TOPLUMSAL DUYARLILIĞA VURGU YAPILDI

Yapılan etkinlik ile toplumsal duyarlılığa vurgu yapıldığının altını çizen Bakü Electronics yetkilisi, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: "Toplumun her bir üyesinin bir diğerinin yardımına koşması ve özellikle bütün toplumu ilgilendiren zamanlarda herkesin birlik olması çok önemli. Biz bu tarihlere çok önem veriyoruz. Ayrıca koronavirüs döneminde de Koronavirüsle Mücadeleye Destek Fonu'na maddi destekte bulunduk. Bu tür yardımlar, bir diğerinin yaşam standardının yükselmesi açısından çok önemli ve değerli. Bu nedenle toplumsal yardım çalışmalarımıza aynı şekilde devam edeceğimizi söyleyebilirim."