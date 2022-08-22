Bal ormanlarıyla bitki örtüsü zenginleşen Karacadağ’da bin ton bal hasat edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğünce orman köylüsünün gelirinin artırılması çalışmaları kapsamında yürütülen "Bal Ormanları Eylem Planı" çerçevesinde oluşturulan bal ormanlarının sayısı her geçen yıl artıyor.

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü bu doğrultuda sorumluluk alanındaki Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Batman, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman'da bal ormanı sayısını hayata geçirdiği projelerle 20'den 27'ye yükseltti.

Bal ormanı oluşturulan alanlardan biri de meralarıyla küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiricileri için büyük bir öneme sahip, çeşitli bitki örtüsüyle de bal üreticilerinin gözdesi konumunda olan Karacadağ bölgesi.

Bitki örtüsünün daha da zenginleştirilmesi ve bu yolla arıcılık faaliyeti yürüten vatandaşların gelirinin artırılması amacıyla bu bölgedeki bal ormanı sayısı da 2'den 4'e çıkarıldı.

Toplam 27 bin dekara genişleyen alana bal özü taşıyan yaklaşık 2,5 milyon bitkinin ekimi ve dikimi yapıldı.