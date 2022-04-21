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Giriş Tarihi: 21.4.2022 13:45

Balık av sezonu sonrasında tezgâhlar kültür balıklara kaldı

İHA
Balık av sezonu sonrasında tezgâhlar kültür balıklara kaldı

Denizlerde av yasağının 15 Nisan itibariyle başlamasının ardından tezgâhlarda ağırlıklı olarak kültür balıkları yer alıyor.

Trabzon'da vatandaşlar, Ramazan öncesi gibi olmasa da balığa rağbet gösteriyor. Tezgahlarda genelde kültür balıkları yer alırken az miktarda olsa kıyı balıkçılarının getirdiği balıklar yer alıyor.

Ramazanda balığa talebin fena olmadığını belirten balıkçı esnaflarından Gökmen Aydın, "Ramazanda balığa talep fena değil. Tezgahımızda genelde çupra, alabalık, levrek, somon istavrit, mezgit, barbun bulunuyor. Sezon sona erdiği için yetiştirme balıklar daha ağırlıkta. Mezgit 50,60 TL, alabalık 50 TL, istavrit 50-60 TL, çupra 90 TL, levrek 100 TL, somon 50-60 TL, sarıkanat 70 TL'de satıyoruz" dedi.

Tezgâhlarda genelde kültür balıklarının yer aldığını belirten balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış da "Sezon bitti genelde yetiştirme balıkları satıyoruz. Kıyı balıkçıların getirdiği mezgit, barbun satıyoruz" diye konuştu.

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Balık av sezonu sonrasında tezgâhlar kültür balıklara kaldı
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