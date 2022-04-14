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Giriş Tarihi: 14.4.2022 12:07 Son Güncelleme: 14.4.2022 12:21

Balık av sezonu yarın sona eriyor

İHA
Balık av sezonu yarın sona eriyor

2021-2022 balık av sezonunun tüm denizlerde 15 Nisan tarihi itibarıyla sona eriyor. Yeni av sezonu açılışı Akdeniz hariç tüm denizlerde 1 Eylül’de, Akdeniz'de ise 15 Eylül’de başlayacak. Kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılar bu yasaktan muaf olacak ve yılın 12 ayı avcılık yapmaya devam edebilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2021-2022 balık av sezonunun tüm denizlerde 15 Nisan tarihi itibarıyla sona ereceğini açıkladı. Yeni balık av sezonu Akdeniz'de 15 Eylül, diğer tüm denizlerde ise 1 Eylül'de başlayacak.

AV SEZONU AKDENİZ HARİÇ TÜM DENİZLERDE 1 EYLÜL'DE, AKDENİZ'DE İSE 15 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı, resmi internet sitesi üzerinden balık av sezonlarının kapanış ve açılış tarihlerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre 2021-2022 balık av sezonu yasağı, gırgır ve trol av araçları ile avcılık (endüstriyel avcılık) yapan balıkçı gemileri için tüm denizlerde yarın başlayacak.

Endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemileri için yeni av sezonu açılışı Akdeniz hariç tüm denizlerde 1 Eylül'de, Akdeniz'de ise 15 Eylül'de başlayacak. Kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılar bu yasaktan muaf olacak ve yılın 12 ayı avcılık yapmaya devam edebilecek.

YASAĞA UYULMASI BALIKÇILIĞIN GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ

Yasak sezonda gerek küçük ölçekli balıkçılardan gelen balıklarla gerekse yetiştiriciliği yapılan çiftlik balıkları ile yaz sezonu boyunca vatandaşların balık ihtiyacını rahatlıkla karşılayacak imkan bulunduğu vurgulanan açıklamada, balıkların üreme ve büyüme döneminde getirilen yasaklara uyulmasının sürdürülebilir avcılığın devam ettirilmesi ve balıkçıların geleceği açısından önemli olduğu belirtildi.

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Balık av sezonu yarın sona eriyor
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