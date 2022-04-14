Balık av sezonu yarın sona eriyor

AV SEZONU AKDENİZ HARİÇ TÜM DENİZLERDE 1 EYLÜL'DE, AKDENİZ'DE İSE 15 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK



Tarım ve Orman Bakanlığı, resmi internet sitesi üzerinden balık av sezonlarının kapanış ve açılış tarihlerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre 2021-2022 balık av sezonu yasağı, gırgır ve trol av araçları ile avcılık (endüstriyel avcılık) yapan balıkçı gemileri için tüm denizlerde yarın başlayacak.