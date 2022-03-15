Balık çiftliklerinde dünya şampiyonuyuz

TÜRKİYE
kültür balıkçılığında, hedef büyütüyor. 1987 yılında temelleri atılan kültür balıkçılığı, geçen sürede Türkiye'de yıllık balık üretiminin yarısına yakın bölümünü gerçekleştirirken, hem istihdam hem de ihracat rekoru kırdı. Üretimin yeni merkezlerinden Mersin
'de de üretim ve istihdam artıyor. Bodrum
'daki genişleme alanının sınırlı olması nedeniyle devletin kendilerine Mersin'de yeni bir alan tahsih ettiğini belirten Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği Başkanı İhsan Bozan, Türkiye'nin AB
ülkelerine, hayvansal gıda ürünü kaleminde en güçlü ihracatın kültür balıkları olduğunu belirterek, yıllık satış rakamlarının milyar doları aştığını söyledi. İç piyasada ise musilaj sorunlarının sağlıklı balık arayışında bir dönemeç olduğunu belirten Bozan, "Denizdeki besin tuzu kaldırabildiğinden çok fazla. Oksijen oranları da düşüyor. Denizlerimizi en çok evsel ve sanayi atıkları kirletiyor" dedi.
80 ÜLKEYE İHRACAT
Türkiye'den 80 ülkeye ihracat yapan şirket, uçakla birçok ülkeye canlı balık da gönderiyor. Kılıç Holding
, Bodrum'un yanı sıra Mersin ve Dominik Cumhuriyeti
'nde de üretim yapmaya başladı. Kılıç Holding Mersin Proje Müdürü Eray Yuva ise Mersin bölgesinin iklim olarak üretime çok elverişli olduğunu söyledi. 3 yıldır üretim yaptıklarını belirten Yuva, "Bölgemizde en fazla istihdam sağlayan ikinci kuruluş olduk" diye konuştu.