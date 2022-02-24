Balık fiyatlarını iklimsel değişiklikler vurdu

Şişli'de 40 yıllık balıkçı Ali Baba'nın üç kızından birisi olan 20 yıllık balıkçı Zuhal Akın, Balıkçıların fırtına ve soğuk hava nedeniyle balığa çıkamamasından ve balık tutulamamasından dolayı özellikle hamsinin 40-50 liradan ve Lüfer Somon ve Kalkanın 400- ile 500 liradan satıldığını vatandaşın fiyat yüksekliğine rağmen yine de balığa büyük rağbet gösterdiğini söyledi.



Bir süredir tüm Türkiye'de etkili olan kar, yağmur ve soğuk hava, balık fiyatları ve çeşitliliğini de etkiledi. denizden yeteri kadar balık çıkmayınca fiyatlar da yükseldi. Havaların soğuk gitmesinden dolayı balıklar denizin dibine doğru kaçarken, avlanmaya çıkan balıkçılar yeteri kadar balık tutamadan dönünce buda fiyatlara yansıdı. İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur ve soğuk hava dolayısıyla tekneler 2-3 günde bir avlanmaya çıkabilirken, eskiden 100-150 kasa balıkla dönen balıkçılar, şimdi 20-30 kasa ile dönebiliyor. Havalardan dolayı balığın az çıkması balık fiyatlarını da yüzde 20 ile 30 arasında yükseltti.





"HAVA ŞARTLARINDAN KAYNAKLI BİR YÜZDE 20'LİK FİYAT ARTIŞIMIZ VAR"



İstanbul'da doların artışı ile birlikte balık fiyatlarında da 3 katı artış yaşandığını balık avlanmasındaki düşüklüğünde fiyatları etkilediğini belirten

Zuhal Akın, "Balık fiyatlarının yükselmesine rağmen vatandaşların Sardalye, hamsi, barbun, çupra, levrek, mezgit, gümüş, istavrit gibi balıkları kendi imkanlarına göre alabiliyor. Geçtiğimiz yıl palamuttan sonra Çinekop ve lüferde bolluk yaşandı. Hamsi ise 25 liraya kadar düştü. Fakat doların artışı ve balıkçıların hava şartlarından dolayı avlanmaya çıkamamas ı ve yeterince balık avlayamaması nedeniyle balık fiyatları üç katına çıktı. Geçen yıl 20 liraya kadar düşen hamsi şimdi hamsi ve İstavrit iklim değişikliği ve deniz suyunun geç ısınması nedeniyle 50 liradan satılıyor. Karadeniz mezgiti 40 liradan satılıyor. Vatandaş fiyatların yükselmesine rağmen yine de balığa büyük ilgi gösteriyor. Bu yıl fiyat rekorunu lüfer, somon 200 ve 200 liradan satılan kalkan 400-500 arasında satılıyor. Fakat bu yıl en fazla somon balığı rağbet görüyor. Özellikle doktorlar ve sağlıkçılar ile kemoterapi kanser hastalığı tedavisi görenler alıyorlar. Orta halli vatandaşlar ise hamsi, istavrit ve tekir balğını tercih ediyorlar" dedi.



4-5 KİŞİLİK AİLE 40-50 LİRAYA BALIK YİYEREK DOYABİLİYOR



Fiyatların geçen yıla oranla iklim değişikliği hava şartlarının olumsuzluğu ve dolardaki artışla birlikte hamsi ve istavrit gibi balıklarda yüzde 20-30'luk artışa rağmen vatandaşların balığa ilgisinin iyi olduğunu kaydeden Zuhal Akın, "Kış olmasına rağmen vatandaşlarımız omega 3 ve bağışıklık açısından zengin olan balığa ilgi gösteriyor. Balığın fiyatı en düşük yüzde 20-30 oranında artmış olsa da çoğu gıda fiyatlarından halen uygun. Çünkü 40-50 liraya balık satabiliyoruz. 4-5 kişilik bir aile 50 liraya balık alıp, karınlarını rahatlıkla doyurabiliyor" şeklinde konuştu.