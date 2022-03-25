Balık ihracatında hedef 2 milyar dolar

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun, 2022 yılını Uluslararası Geleneksel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yılı ilan etmesiyle ülkedeki ilk etkinlikler Muğla'da başladı. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bodrum ve Milas'ta iki farklı program düzenledi.

Birleşmiş Milletler tarafından "Uluslararası Geleneksel Balıkçılık Ve Su Ürünleri" yılı ilan edilmesi ile birlikte bu kapsamda Türkiye'nin bu anlamda ilk etkinlikleri Muğla'da başladı. İlk etkinlik programı Milas İlçesi Avşar Mahallesinde bulunan topak havuzları ziyaretle başladı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Sayın Akif Özkaldı'nın katılım sağladığı programa Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay ile Bakanlık yetkilileri, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Muğla İl Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, il ve ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, birlik ve kooperatif başkanları, sivil toplum kuruluş temsilcileri, su ürünleri yetiştiricileri ile balıkçılar katıldı.

Heyet, Milas Avşar Mahallesinde toprak havuz tesislerinde balık hasadının ardından paketleme tesislilerinde incelemelerde bulunarak, bilgi aldı. Su ürünleri yetiştiricileri ve balıkçıları ile bir araya geldi.

BALIK YAVRU SALIMI GERÇEKLEŞTİ

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun, 2022 yılını Uluslararası Balıkçılık ve Su Ürünleri Yılı ilan etmesi nedeniyle Milas'ta başlayan program Bodrum'da devam etti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı'nın katılımıyla deniz dibi temizliği yapıldı. Muğla geneli 13 balıkçı barınağında başlayan deniz dibi temizliği Bodrum'da dalgıçlar tarafından sahilden toplanan atıklar, imha edildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunduğu törende konuşan Türkiye Merkez Su Ürünleri Birlik Başkanı Ramazan Özkaya 2022 yılının balıkçılık ve su ürünleri yılı ilan edilmesinden duyduğu memnuniyeti ve farkındalık yapacak çalışmaların başında olduklarını ifade etti. Geleceğe umutla bakmak gerekir vurgusu yaptı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, şunları söyledi: "İlk ve tek toprakta balık yetiştirilen Milas'ta bugün hasadını hep birlikte yaptık. Denizlerde de balık yetiştiriyoruz. Yetiştiricilikte Türkiye'de üretimde birinci olmanın gururunu yaşıyoruz. 2021 yılında deniz kültür balıkçılığında ihracatımız 97 bin ton ile 563 milyon dolara ulaştı. 2022 yılını da 650 milyon dolar üzerinde bir rakamla tamamlamayı planlıyoruz. Tabiiki bunları yaparken denizlerin sürdürülebilirliğini önemsiyoruz. Bu nedenle deniz dibi temizliği projesini geçen yıldan beri belli aralılarla 13 balıkçı barınağında eş zamanlı gerçekleştiriyoruz. Ayrıca bertaraf projesi ile topraktan suya bulaşabilecek atıkları topluyor imhaya gönderiyoruz. Hepsi sevgili çocuklarımıza daha iyi bir gelecek bırakabilmek için." dedi.

Milas Kaymakamı aynı zamanda Bodrum Kaymakamlığına vekaleten bakan Kaymakam Mustafa Ünver Böke su ürünleri ve balıkçılık sektörünün Muğla'da gelişmiş bir sektör olduğuna dikkat çekerek, balıkçılık ve su ürünleri yılının hayırlı olmasını diledi.

İHRACATTA 2 MİLYAR DOLAR HEDEF

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı ise yaptığı konuşmada bakanlık olarak balıkçılığa büyük önem verdiklerini dile getirerek konuşmasına başladı.

"Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun, 2022 yılını Uluslararası Balıkçılık ve Su Ürünleri Yılını Muğla'da başlatmamızın sebebi balıkçılık konusunda birinci sırada olmasıdır. İhracat konusunda ülkemiz iyi bir noktada. 2023 yılında 1 milyar dolar olarak koyduğumuz hedefimizi geçtik. Bugün itibariyle bu hedefi 1.4 milyar dolara getirdik. 2023 yılı sonuna kadar balıkçılıkta ihracatımızı 2 milyar dolara kadar çıkarma hedefini koyduk. Bunun 563 milyon doları da Muğla'dan yapılmakta. Bundan dolayı ben bütün balıkçılarımızı tebrik ediyorum."

Balık tüketimine dikkat çeken Özkaldı, "Balık üretiminde iyi bir noktada olmamıza rağmen tüketimde maalesef gerideyiz. Dünya'daki balık tüketiminin aşağı yukarı dörtte birini ülkemiz tüketiyor. Bu konuda da Milli Eğitim Bakanlığı ile zaman zaman protokoller yapıyoruz, eğitimler yapıyoruz. Çocuklarımız başta olmak üzere besin değeri yüksek balıklarımızın tüketilmesi noktasında biraz daha gayret göstermemiz gerekiyor." dedi.

Program balık mezatıyla devam etti. Balık mezatında Bakan Yardımcısı Özkaldı başta olmak üzere programa katılan protokol açık arttırmayla balıkları satın aldı. Denize sahilden çocuklarla birlikte 50 bin adet levrek yavrusu salımı yapıldı. Bakan Yardımcısı Özkaldı ve protokol konuklara elleriyle balık ekmek ikram edildi. Bin kişilik balık ekmek ikramı yapılan etkinlikte öğrencilerin hep birlikte söyledikleri "Balık yiyorum, sağlıklı besleniyorum" sloganı ile bitti.