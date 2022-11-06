Balıkesirli çiftçiler Yeşilhisar kuru fasulyesini markalaştırmayı hedefliyor

Balıkesir'in Savaştepe ilçesine bağlı Yeşilhisar Mahallesi sakinleri, tadı ve çabuk pişmesiyle tercih edilen, ata tohumuyla üretilen kuru fasulyeyi pazara çıkarmadan satıyor.

İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki mahallede yaşayan 570 kişinin büyük bölümü geçimlerini, Yeşilhisar Ovası'nda yaklaşık 1000 dönüm alanda ektikleri fasulyeden sağlıyor.

Ekimden 3 ay sonra hasada başlayan üreticiler, tarlada kuruyan bitkiyi patozda öğüterek fasulye tanelerini römorka yüklüyor.

Dönüm başına 200 kilogram ürün alan çiftçiler, hızlı pişmesi ve lezzetiyle tanınan fasulyenin büyük bölümünü önceden alınan siparişlere gönderiyor.

Savaştepe Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Belediye Başkanı Turhan Şimşek, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şerif Köse, çiftçilere tarlalarında ziyarette bulunarak hasada yardım etti.

"YILDA İKİ KEZ BİLE EKİLEBİLİYOR"

Belediye Başkanı Şimşek, Yeşilhisar Mahallesi'nin ilçede fasulyesiyle tanındığını belirtti.

Üretimin önemli bölümünün bu fasulyeyi bilen, tadan insanların verdiği siparişlere gönderildiğini aktaran Şimşek, "Yıllardan beri ekilen ve lezzeti çok özel olan bir fasulye çeşidi, bu fasulyenin tanıtılması lazım. Bizler de inşallah tanıtacağız. Yeşilhisar fasulyesinin coğrafi işaretiyle ilgili de bir girişimimiz olacak. Öncelikle toprak analizlerini yapıp fasulyemizi markalaştırmak istiyoruz." dedi.

Sarıbeyler sulama sahası içinde kalan ovadaki kanal sistemi çöktüğü için üreticilerin sıkıntı yaşadığını dile getiren Şimşek, bölgeye kapalı sistem kurarak sulama sorununu çözmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Mahalle Muhtarı Cemalettin Şahin de Yeşilhisar'da fasulye üretiminin Osmanlı döneminden bu yana sürdüğünü bildiklerini anlattı.

Ovada toprağı 4-5 metre kazınca su çıktığını ve iki temiz derenin bulunduğunu aktaran Şahin, şöyle konuştu:

"Fasulyemiz ata tohumu, eskiden bu yana ekiliyor. Bizim buranın toprağının özelliği dolayısıyla hem çok lezzetli hem de çabuk pişiyor. Fasulye kısa sürede yetiştiği için köyümüzün geneli geçimini fasulyeden sağlıyor. Yılda iki kez bile ekilebiliyor. Genelde herkes 5-10 kilo gibi perakende satıyor. Eşe dosta satılıyor, toptan satışa pek ihtiyaç duymuyoruz. Fasulyemizin tadına bakan her sene gelir alır. Bu yıl ürettiğimiz bütün fasulyelerin hepsi bitiyor, seneye hiç kalmaz. Geç kalan fasulye bulamıyor. Bu sene kilosu 60-70 liradan satılıyor. Çok alan olursa 50-55 liradan veriliyor."

"HERKESİN MUHAKKAK TADINA BAKMASINI TAVSİYE EDİYORUM"

Üreticilerden Ahmet Çetin, 20 dönüme yakın alanda fasulye ürettiğini, yılda 3-4 ton ürün elde ettiğini anlattı.

Çetin, "Fasulyemizi genelde kendimiz satıyoruz ama çok olursa toptancıya da veriyoruz. Vatandaşlar zaten bizi tanıyor, alan memnun kalıyor." ifadesini kullandı.

Sezer Şahin ise fasulyenin mahallenin en önemli geçim kaynağı olduğuna işaret ederek, "Çocuklarımız bir şey istediğinde 'Fasulyeden para gelsin, öyle alalım' diyoruz. Düğün zamanı bile esnafa gittiğimizde 'Şu kadar fasulyem var, onu satıp parasını ödeyeceğim' deriz. Fasulyeyi evde ben pişirdiğim için lezzetini ve diğerlerinden farkını daha iyi biliyorum. Herkesin muhakkak tadına bakmasını tavsiye ediyorum." diye konuştu.