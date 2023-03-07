Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demir Yolu Projesi için kamulaştırma yapılacak

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demir Yolu Projesi'nin belirlenen iş programına ve taahhüt edilen sürelere uygun şekilde tamamlanması ve dış kaynaklı kredi temininde aksama yaşanmaması amacıyla bazı taşınmazlar ile muhdesatın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması uygun bulundu. Bu kapsamda, Bursa'nın Nilüfer, Mudanya, Karacabey, Gürsu, Yenişehir, Osmangazi, Bilecik'in Osmaneli ve Balıkesir'in Bandırma ilçesinde belirlenen yerler kamulaştırılacak.

Cumhurbaşkanı Kararı ile Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesindeki bazı köylerde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılacak.

Öte yandan, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bulunan bazı mahallelerin "Arazi Toplulaştırması Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu" kararları kapsamından çıkarılması kararlaştırıldı.