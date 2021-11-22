FİNANSAL
Kurumlar Birliği (FKB) çatısı altındaki faktoring, finansal kiralama
, finansman ve varlık yönetim şirketi sektörlerinin 9 aylık konsolide verilerine göre, işlem hacimleri 199 milyar TL olurken, banka dışı finans
sektörü 9 ayda yüzde 25 büyüdü. FKB, faktoring, finansal kiralama, finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 9 aylık konsolide verilerini açıkladı. Buna göre, FKB çatısı altındaki dört sektörün söz konusu sürede işlem hacmi 199 milyar TL, aktif toplamı 182.4 milyar TL, öz kaynak büyüklüğü 33.8 milyar TL, müşteri sayısı 7.1 milyon olarak gerçekleşti. Banka dışı finans sektörünün 9 aylık büyümesi yüzde 25 oldu. FKB Başkanı Aynur Eke
, banka dışı finans kesimi işlem hacminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 büyüdüğünü belirterek, küresel salgının da tetiklediği dalgalı süreçte iyi bir sınav verildiğini aktardı. Salgının etkilerinin görece azaldığını anlatan Eke, "Baz etkisi ile de ekonomik büyüme ivme kazandı. FKB bünyesindeki sektörlerin hacimlerinde de belirgin artışlar görülüyor. Finansal kiralama sektörü alacakları 63.7 milyar TL, aktif büyüklüğü ise 80.3 milyar TL seviyelerinde gerçekleşti" ifadelerini kullandı.