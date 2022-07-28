Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 6 trilyon 411 milyar lira oldu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 83 milyar 866 milyon lira artarak 6 trilyon 410 milyar 633 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil), geçen hafta 146 milyar 348 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 2 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 7 trilyon 293 milyar 856 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ TUTARI 921 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 22 Temmuz itibarıyla 7 milyar 233 milyon lira artışla 921 milyar 240 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 348 milyar 610 milyon lirası konut, 24 milyar 924 milyon lirası taşıt ve 547 milyar 707 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 6 milyar 680 milyon lira artarak 845 milyar 975 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 1,4 artışla 286 milyar 59 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 122 milyar 858 milyon lirası taksitli, 163 milyar 201 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 22 Temmuz itibarıyla bir önceki haftaya göre 445 milyon lira artarak 162 milyar 5 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 131 milyar 50 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 10 milyar 36 milyon lira artarak 1 trilyon 311 milyar 800 milyon lira oldu.