Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 6 trilyon 569 milyar lira oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 12 Ağustos itibarıyla 53 milyar 374 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 6 trilyon 515 milyar 928 milyon liradan 6 trilyon 569 milyar 302 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil), geçen hafta 144 milyar 199 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,9 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 7 trilyon 731 milyar 715 milyon lira oldu.