BDDK açıkladı: Kredi hacmi 6,7 trilyon lirayı aştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 23 Eylül itibarıyla 24 milyar 665 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 6 trilyon 719 milyar 436 milyon liradan 6 trilyon 744 milyar 101 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil), geçen hafta 13 milyar 494 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,2 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 7 trilyon 987 milyar 795 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ TUTARI 957 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 23 Eylül itibarıyla 8 milyar 215 milyon lira artışla 957 milyar 234 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 354 milyar 99 milyon lirası konut, 30 milyar 374 milyon lirası taşıt ve 572 milyar 761 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 683 milyon lira azalarak 874 milyar 684 milyon liraya geriledi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2,7 artışla 337 milyar 506 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 152 milyar 953 milyon lirası taksitli, 184 milyar 552 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 23 Eylül itibarıyla bir önceki haftaya göre 2 milyar 954 milyon lira azalarak 160 milyar 550 milyon liraya indi. Söz konusu takipteki alacakların 132 milyar 530 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynaklar 81 milyar 106 milyon lira artarak 1 trilyon 448 milyar 292 milyon lira oldu.