Bankacılıkta kadın çalışan sayısı artıyor

TÜRKİYE
Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar
, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
vesilesiyle bankacılık sektöründeki kadın çalışanların sektördeki yerini, rakamlar ışığında değerlendirerek, kadın müşteriler için yapılan çalışmaları aktardı. Çakar, "Elimizdeki veriler 1963'te yüzde 27 olan kadın çalışan oranının 2021 Eylül sonu itibarıyla yüzde 50'ye ulaştığını, 1960'lardan bugüne neredeyse iki kat arttığını gösteriyor. Bu sevindirici bir gelişme" ifadelerini kullandı. Sağlıklı bir ekonomik ve sosyal kalkınma için kadınların iş hayatındaki varlıklarını artırmasının çok önemli olduğunu dile getiren Çakar, "Bu bilinçle sektörümüz, hem kadınların bankacılık sektöründeki temsili hem de kadın girişimciliğini desteklemeye yönelik birçok çalışmaya imza atıyor" değerlendirmesinde bulundu.
EĞİTİM SEVİYESİ YAKSEK
TÜİK verilerine baktığımızda da 90'lı yıllarda Türkiye'de kadın çalışan oranı yüzde 29 civarındayken günümüzde yüzde 31'e çıktığını hatırlatan Çakar, şunları kaydetti: "Bankacılık sektörünün kadın istihdamı konusunda Türkiye ortalamasının yaklaşık 20 puan üzerinde olduğunu görüyoruz. Türkiye Bankalar Birliği
'nde de sektöre benzer bir demografik yapı var. Çalışanlarımızın yüzde 50'si kadın." Bankaların üst yönetim kademelerindeki kadın çalışan oranında da devam eden bir artış olduğunu bildiren Çakar, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür ve genel müdür yardımcısı görevlerindeki kadın oranının 2013'te yüzde 12 iken, bugün 7 puan artarak yüzde 19'a yükseldiğini, üst yönetim kademelerinde 125 kadının görev yaptığını dile getirdi. Çakar, sektörde çalışan kadınların eğitim seviyesinin de yüksek olduğunu belirtti.