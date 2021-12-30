Bankalar zorluklara rağmen güçlü kalmaya devam ediyor

Türkiye ekonomisinin temellerini oluşturan en önemli yapıtaşlarından birinin, güçlü sermaye ve sağlam likidite yapısı ile bankacılık sektörü olduğunu belirten Denizbank
Genel Müdürü Hakan Ateş
, "Bankacılık sektörü yaşanan tüm olumsuzluklara karşın da güçlü kalmaya devam ediyor" dedi.
DİJİTAL TEKNOLOJİ VAZGEÇİLMEZ
Dijital teknolojilerin artık bankacılığın vazgeçilmezi olduğuna dikkat çeken Ateş, "Çok yakın bir gelecekte bankacılık denildiğinde artık dijital teknolojilerden bağımsız bir hizmet düşünemeyeceğiz. Bankalar olarak teknolojinin yoğun olduğu bir dünyaya doğru giderken finans teknolojileri alanında faaliyet gösteren yenilikçi teknolojik girişimlerle ilişkiler kurulması ve yürütülmesi de güncel kalmak ve yeni iş modellerini erkenden kavramak açısından önemli olacak. Hem BDDK'nın hem de TCMB'nin attığı yapıcı adımlar ile önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde bankacılığın büyük atılım yapacağını öngörüyoruz" diye konuştu.
TARIMA ÖZEL ÖNEM VERDİK
Artan tarım girdileri finansman ihtiyaçlarının karşılanması, su gibi, toprak gibi doğal kaynakları koruyan sürdürülebilir tarım üretiminin teşvik edilmesi için özel ürünler ve kampanyalar tasarladıklarına değinen Hakan Ateş, "Tarımda sürdürülebilir üretimin teşvikinin de dahil olduğu sendikasyon kredisi ile bu alana ayırdığımız kaynağı ayrıştırmak ve özel ürünlerimizi ayrı bir performans kriteri ile takip etmek üzere organizasyonumuzu ve ürün gamımızı zenginleştirdik" dedi. Cari açığın kapanmasına yönelik katkısı, istihdam kapasitesi ve birçok alt sektörü beslemekte olduğu bilinciyle turizmi de stratejik sektörlerden biri olarak konumlandırdıklarının altını çizen Ateş, "Bugün 2.9 milyar dolar kredi büyüklüğü ve yüzde 16 pazar payımız ile sektördeki lider konumumuzu devam ettiriyoruz. KOBİ sınıfına giren küçük oteller, restoranlar dahil olmak üzere toplam 6 bin 900 müşterimize hizmet veriyoruz" diye konuştu.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İŞ MODELİNİN KALBİNDE
Denizbank olarak kuruluştan bu yana topluma ve insana önem vererek, sorumlu bankacılık prensibiyle hareket ettiklerini, sürdürülebilir büyümeyi hedeflediklerini ifade eden Genel Müdür Hakan Ateş, "Denizbank olarak bu yıl içerisinde sürdürebilirlik politikalarımızı belirledik; sürdürülebilirliği bundan sonra bankamızın iş stratejilerinde kutup yıldızı olarak göreceğiz. Bankamızda sürdürülebilirlik yönetim sistemi kurduk. Gezegenin geleceği ve doğal kaynakların korunması açısından sürdürülebilirlik kavramını iş modelimizin kalbine koymayı hedefliyoruz" dedi.