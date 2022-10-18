Bankalardan 94 milyar lira gelecek

2023 Merkezi Yönetim Bütçesi kapsamında gelecek yıl harçlardan devletin kasasına 107 milyar lira gelir bekleniyor. Yeni yılda tahsil edilmesi beklenen harcın yüzde 51.2'si olan 54.8 milyar lirasını gayrimenkul alıp satanlar ödeyecek. Bu tutar, 2024'te 85.2 milyar lira, 2025'te 101.4 milyar olmak üzere üç yıllık bütçe döneminde 240 milyar lirayı geçecek. Merkez Bankası kârının da yer aldığı kamu bankalarından elde edilen temettü gelirinden de 94 milyar lira gelir gelmesi bekleniyor. GES ihracı yapılan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden 1 milyar 385 milyon lira, Kıyı Emniyet'inden ise 1 milyar 105 milyon liralık gelir bekleniyor. Gelecek yıl gerçekleştirilecek 5.9 milyar liralık taşınmaz satışının 3.2 milyar lirayla arazi satışı, 1 milyon 77 milyon lirayla 2B kapsamındaki taşınmazlar, 570.3 milyon lirayla lojman satışı oluşturuyor. Devletin gelecek yıl 1.7 milyar lira ticaret sicil, 232 milyon lirası esnaf sicil, 21.7 milyar lira da yargı harçlarından tahsilat yapması hedefleniyor. Gelecek yıl harçlardan elde edilecek gelirin yüzde 7.1'ini pasaport ve konsolosluk harçları oluşturuyor.