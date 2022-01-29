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Giriş Tarihi: 29.1.2022 15:10

Bankaların ticari bankacılık müşterilerinden aldığı ücrete düzenleme

AA
Bankaların ticari bankacılık müşterilerinden aldığı ücrete düzenleme

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de değişiklik yapıldı.

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Daha önce 10 Şubat 2020'de Resmi Gazete'de yayımlanan ilgili tebliğin 4. maddesinin birinci fıkrasının "ı" bendinin şu şekilde değiştirildiği bildirildi:

"Referans oran: 32-45 gün vadeli olarak açılan TL cinsi tüm mevduat türlerine bankaların uyguladıkları ağırlıklı ortalama akım faiz oranı üzerinden hesaplanan oran ile Merkez Bankasınca belirlenen politika faizinin yüzde 10 artırılmasıyla hesaplanan oran arasından düşük olan dikkate alınarak hesaplanan ve en son ilan edilen orandan aşağı ya da yukarı yönde yüzde 5'ten fazla değişmesi halinde güncellenerek TCMB tarafından her ayın sondan 5. iş günü ilan edilen oranı."

Tebliğe eklenen geçici maddede ise "Referans oran, 1 Şubat'tan 28 Şubat'a kadar yüzde 1,25 olarak uygulanır. Bu oran, aynı tarihler arasında 31 Ekim 2020 tarihli ve 31290 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'in 4. maddesinin birinci fıkrası bakımından da esas alınır." ifadesi yer aldı.

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Bankaların ticari bankacılık müşterilerinden aldığı ücrete düzenleme
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