Bartın-Kastamonu kara yolu onarılarak ulaşıma açıldı

Bartın-Kastamonu kara yolunun Amasra ilçesine bağlı Uğurlar köyü mevkisinde yaklaşık 1 ay önce meydana gelen heyelanın ardından çöken yolda karayolları ekiplerince başlatılan çalışmalar tamamlandı.
Yolun 30 metrelik bölümünün çökmesi üzerine yapılan dolgu ve asfalt çalışmalarının ardından Kastamonu-Bartın istikametinden yaklaşık 5 kilometre çift şeritli sağlanan ulaşım, Bartın-Kastamonu istikametine tek yönlü yeniden verilmeye başlandı.
Karayolları ekiplerince hasarın giderildiği bölgeye otoyol bariyeri çalışması yapılıyor.