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Giriş Tarihi: 10.1.2024 13:37

Bartın-Kastamonu kara yolu onarılarak ulaşıma açıldı

Heyelan nedeniyle bir bölümü çöken Bartın-Kastamonu kara yolunda çalışmalar tamamlandı. Yolun Kastamonu yönü yeniden ulaşıma açıldı.

AA
Bartın-Kastamonu kara yolu onarılarak ulaşıma açıldı

Bartın-Kastamonu kara yolunun Amasra ilçesine bağlı Uğurlar köyü mevkisinde yaklaşık 1 ay önce meydana gelen heyelanın ardından çöken yolda karayolları ekiplerince başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Yolun 30 metrelik bölümünün çökmesi üzerine yapılan dolgu ve asfalt çalışmalarının ardından Kastamonu-Bartın istikametinden yaklaşık 5 kilometre çift şeritli sağlanan ulaşım, Bartın-Kastamonu istikametine tek yönlü yeniden verilmeye başlandı.

Karayolları ekiplerince hasarın giderildiği bölgeye otoyol bariyeri çalışması yapılıyor.

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Bartın-Kastamonu kara yolu onarılarak ulaşıma açıldı
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