Bartın'da "Aile Okulu Projesi" ile 2 bin 187 veliye ulaşıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde MEB tarafından başlatılan "Aile Okulu Projesi"si Bartın'da ilgi görüyor.

İl genelindeki bütün okullarda sertifika eğitimlerini tamamlayan öğretmenlerce gerçekleştirilen eğitimlerde, velilere eğitici ve rehberlik edici bilgiler veriliyor.

Aile değerleri, aile içi iletişim, çevre bilinci, madde bağımlılığını önleme, teknoloji bağımlılığı, akran zorbalığı, sağlıklı beslenme, çatışma türleri, aile tutumları ve stres yönetimi gibi konularda verilen eğitimlerin daha fazla veliye ulaştırılması için de çalışmalar devam ediyor.

Vali Nurtaç Arslan da proje kapsamında Hendekyanı Ortaokulu'nda düzenlenen eğitimlere katılarak velilerle bir araya geldi.

Arslan, proje kapsamında il genelinde 330 eğitici eğitimini tamamlayan öğretmenlerle 2 aydan bu yana çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Vali Arslan, "Yılsonuna kadar çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Velilerimizle yaptığımız görüşmelerde de ciddi anlamda faydalandıklarını görüyoruz." dedi.

Projeyi önemsediklerini vurgulayan Arslan, "Çocuklarımızı, bulunduğumuz çağda olumsuz davranışlara sürükleyecek çok faktörün olduğuna inanıyoruz. Bu noktada velilerimizi bilinçlendirmenin, onları bu tür davranışlardan uzak tutması anlamında faydalı olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZA OLUMLU YANSIMALARI OLACAK"

Okulun psikolojik danışmanın ve rehber öğretmeni Duygu Yılmaztürk Gök de teknoloji bağımlılığı, akran zorbalığı, sağlıklı beslenme, çatışma türleri, aile tutumları ve stres yönetimi başlıklarında eğitimleri sürdürdüklerini kaydetti.

Okullarda ailelerle daha planlı bir şekilde bir araya gelip çocukları ilgilendiren bütün konularda eğitimleri sürdürmeyi amaçladıklarını anlatan Gök, "Velilerimizden de olumlu dönüşler almış bulunuyoruz. Bu bizim için de çok sevindirici. Bunun mutlaka çocuklarımıza olumlu yansımaları olacaktır." ifadesini kullandı.

Veli Gülçin Salcıoğlu ise eğitimleri faydalı bulduğunu belirterek çocuğuyla yaşadıkları sorunları eğitim sayesinde daha kolay çözebildiklerini aktardı.