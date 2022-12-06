Bartın’da her gün 8 bin 500 öğrenciye ücretsiz yemek

Bartın ve Amasra Öğretmen Evleri ile Amasra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otel'inde gıda mühendisleri kontrolünde hazırlanan yemekler, kahvaltıda 15 çeşit, diğer öğünlerde ise 4 çeşit olarak öğrencilere sunuluyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar, AA muhabirine, müdürlüğe bağlı 11 pansiyonda kalan bin 500 öğrenci ile toplam her gün 8 bin 500 öğrenciye sıcak yemek hizmeti verdiklerini söyledi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı protokol çerçevesinde ihtiyaç sahibi 283 öğrencinin de ücretsiz yemek hizmetinden faydalandığını kaydeden Acar, yemeklerin her gün steril ortamlarda gıda mühendislerinin kontrolleri altında hazırlandığını aktardı.

Öğrenci sayısının da her geçen gün arttığını ifade eden Acar, "Pansiyonlarımızda sabah kahvaltısı menüsü 10-15 çeşit, ücretsiz taşımalı yemeğinden yararlanan öğrencilerimize de 4 çeşit yemek vermekteyiz. Menülere baktığımızda dana rostodan sulu köfteye, pirinç pilavından bulgur pilavına, iskenderden dönere kadar bir insanın neye ihtiyacı varsa, bir restorana girdiğimizde ne yiyorsak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda da ücretiz olarak o yemeği yemekteyiz." diye konuştu.

Öğrencilerden Mevagül Atalay da her besin değerinden yemekleri bulduklarını belirterek, "Memnunuz. Yurtta da ara öğün yemeklerimiz de geliyor. Güzel bir öğrenim hayatı geçiriyoruz." dedi.

Öğrencilerden Asım Dolan ise yüksek besin değerlerine sahip yemeklere okullarda ulaşabildiklerini ve yemeklerden memnun olduğunu dile getirdi.