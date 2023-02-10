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Giriş Tarihi: 10.2.2023 09:37 Son Güncelleme: 10.2.2023 09:47

Okulları tatil ama onlar depremzedeler için kumanya hazırlıyor

Amasra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gönüllü öğretmen ve öğrencileri, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye gönderilmek üzere günlük 15 bin ekmek üretimi gerçekleştiriyor.

AA
Okulları tatil ama onlar depremzedeler için kumanya hazırlıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca 81 ilde 100 meslek lisesine "fırın atölyesi" kazandırılmasına yönelik protokol kapsamında okul bünyesindeki tesiste Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri ve öğretmenleri, 6 Şubat'ta roll ekmek üretimine başladı.

Gönüllü öğretmen ve öğrencilerce üretilen günlük 15 bin roll ekmek, Bartın Valiliği koordinesinde deprem bölgesine gönderiliyor.

"GÜNLÜK EKMEK SEVKİYATIMIZ SÜRÜYOR"

İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar, gazetecilere, 3 ay önce Bakanlığın projesiyle fırının il genelindeki pansiyonlarda kalan ve taşımalı eğitim gören öğrencilerin ekmek ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulduğunu söyledi.

Deprem haberini aldıktan sonra öğretmen ve öğrencilerin organize olarak depremzedeler için ekmek üretimine başladığını ve 24 saat boyunca roll ekmek ürettiğini aktaran Acar, "Depremin ilk gününden itibaren günlük 15 bin ekmek üretimi yapıyoruz. Paketlemelerini yaparak Valiliğimiz koordinesinde deprem bölgesine yönlendiriyoruz. Bu zamana kadar sorumlu olduğumuz Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman illerine günlük ekmek sevkiyatımız sürüyor." diye konuştu.

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Okulları tatil ama onlar depremzedeler için kumanya hazırlıyor
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