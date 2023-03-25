Başakşehir’de bir kentsel yenileme projesi daha

'HUZURLA OTURACAĞIMIZ KONUTLAR YAPILIYOR'

Hak sahibi Nazlı Çakmak, "Evlerimiz depreme karşı güvende değildi. Başakşehir Belediyesi böyle bir imkân sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Huzurla oturabileceğimiz konutlar yapıyor. Şahintepe Mahallesi'ndeki komşularıma da çağrıda bulunmak istiyorum. Mutlaka kentsel yenileme çalışmalarına dâhil olmalısınız." değerlendirmesinde bulundu.

Bir diğer hak sahibi Nurcan Özyurt da kentsel yenileme çalışmalarından memnun olduklarını ifade ederek, "Modern ve güvenli binalarda oturacağız. Hayal gibi geliyor. Bir an önce evimize kavuşmak istiyoruz." dedi.