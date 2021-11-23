Başarı için çözüm ve somutlaştırma önemli

TÜRKİYE Sigorta
üst yönetimi, yeni dönem stratejileri, insan kıymetleri yönetimi ve verimli iş süreçleri için temel adımları hep birlikte konuşmak üzere 'Sigorta ve Ötesi' temasıyla düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Türkiye
Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli
, değişen rekabet koşulları altında başarılı olmanın iki temel anahtarının; ürünlere değil çözüme odaklanmak ve sigortayı somutlaştırmak olduğunu ifade etti. Sigorta sektörünün lider şirketi Türkiye Sigorta'nın 'Sigorta ve Ötesi' temasıyla düzenlediği buluşmada üst yönetim; toplantı ve workshop'ların yanı sıra jeep ile safari turundan nefes terapisine, zeytin hasadından doğa yürüyüşlerine kadar çok sayıda etkinlikte keyifli zaman geçirdiler. Kuzey Ege
'nin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini keşfederek; farklı lezzetleri deneyimlediler. Sigortacılığın yeniden tanımlanmasında öncü olmak üzere yola çıktıklarını belirten Benli; "Türkiye'nin sigortası olmak için 2020 Eylül ayında yola çıktık. Pandemi sonrası hasar frekanslarının yükselmesine, yangın ve doğal afetlerle dolu bir yıl geçirmemize rağmen, üretimde ve kârlılıkta aldığımız aksiyonlar sonucu liderliğimizi pekiştirdik" dedi.