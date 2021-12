Başarılı İhracatçılar Ödülleri sahiplerini buldu

İSHİB Başkanı Müjdat Sezer'in ev sahipliğinde düzenlenen ödül törenine, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, TİM Su Ürünleri Sektör Konseyi Başkanı Ahmet Tuncay Sagun, BESD-BİR Başkanı Naci Kaplan İSHİB Yönetim Kurulu Üyeleri ile çok sayıda ihracatçı firma temsilcisi katıldı.



TÜRKİYE İHRACATINI ARTTIRMAYI BAŞARDI



Tim Başkanı İsmail Gülle, törende yaptığı konuşmada pandemi dönemde yaşanan tüm zorluklara rağmen Türkiye'nin ihracatını artırmayı başardığını söyledi. böyle bir ortamda Türkiye'nin tedarik zincirini kırmadan üreterek yeni ihracat rekorlarına imza attığını belirten Gülle, "Tedarik zincirini kırmadığımız için 23 milyar dolar daha fazla ihracat yaptık. 2022'de bu rakam daha da artacak" dedi. Pandemi döneminde mal, emtia ve gıdanın çok önemli olduğunun bir kez daha görüldüğünü vurgulayan Gülle, "Mal kıymetli. almak istediğinizde bulmakta zorlandığımız bu dönemde ucuza mal satmayın. Türkiye'ye büyük tutarlı işler geliyor, bazı sektörler bunu karşılayamadı. büyümeden korkmayın, daha büyük işler alacağız. büyük ölçek ekonomisi olmamız gerekiyor. birleşerek yapalım. 'işi ben yapamam' deyip işin içinden çıkmaktansa 'birlikte yapmalıyız' demeliyiz" diye konuştu.

BU YIL HEDEF İHRACATIMIZ OLAN 3 MİLYAR DOLARI GEÇECEĞİZ



İSHİB Başkanı Müjdat Sezer törende yaptığı konuşmasında, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller sektörünün pandemi koşullarına ve yeniden belirlenen ticaret anlayışına rağmen 2020 yılında bir önceki seneye göre sadece yüzde 2,1 azalışla 2 milyar 451 milyon dolar ihracatla kapattığını hatırlattı. Sezer, "Bu yıl ise sektör ihracatının Ocak– Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36 oranında artarak 2 milyar 993 milyon dolar olduğuna dikkat çeken Sezer "Aynı zamanda Türkiye geneli ihracat artışını da geçmiş durumdayız. Yılsonunda hedeflediğimiz 3 milyar doların da üzerine çıkacağız. Gelecek yıl ise hedefimiz 3.5 milyar dolar olacak" dedi. Üretici ve ihracatçılara düşen en önemli görevin katma değeri yüksek ürünlere odaklanmak olduğunu vurgulayan Sezer, "Sektörümüz bu konuda önemli atılımlar yaptı. Türkiye ortalamasının üzerinde olan kilogram başına ihracat birim fiyatımızı bu yıl daha da artırmayı başardık. 2020 yılı Ocak-Kasım döneminde 1,94 dolar olan birim fiyatımız, 2021'in aynı döneminde 2,36 dolara yükseldi. Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller sektörünün bu yıl Ocak – Kasım dönemindeki alt sektör ihracatlarına yönelik bilgiler de veren Sezer "Su ürünleri ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre %31 oranında artarak 1 milyar doların üzerine çıktı. Beyaz ette ise ihracatımız %49 oranında artışla 762 milyon dolara, yumurta ihracatımız %51 artışla 342 milyon dolara, süt ürünleri ihracatımız %42 artışla 388 milyon dolara ve bal ürünleri ihracatımız da %11 artışla 26 milyon dolara yükseldi" bilgisini paylaştı.

EN FAZLA İHRACAT YAPAN 10 FİRMA ÖDÜLLERİNİ ALDI



İSHİB 2020 yılı ihracat rakamlarına göre en fazla ihracat yapan 10 firmanın ödüllerini aldığı gecede, birlik bünyesindeki 6 sektörün her birinde ilk 10'a giren firmalara da ödülleri verildi. 2020 yılında en fazla ihracat yapan şirketler sıralamasında ilk sırayı Banvit alırken, Kemal Balıkçılık ikinci, Has Tavuk üçüncü oldu. Birlik genelinde sırasıyla Sahra Gıda, Şen Piliç, Bupiliç, Orallar Zirai Ürünler, Pak Tavuk, Bahçıvan Gıda ve Dardanel Önentaş ise en fazla ihracat yapan 10 firma içerisinde yerlerini aldılar. Sektörel dağılıma bakıldığında; balıklar ve su ürünleri ihracatında Kemal Balıkçılık birinci olurken, beyaz et ihracatında Banvit, yumurta ihracatında Orallar Zirai Ürünler, süt ve süt ürünleri ihracatında Bahçıvan Gıda, et ürünleri ihracatında Rapak Sanayi Ürünleri ve Bal ihracatında ise Yılmaz Gıda ilk sırayı aldı.





"ÇİN'DE KISA SÜREDE CİDDİ ARTIŞ VAR"



Pandeminin zorlu şartlarına rağmen sektörün başarılı performans sergilemesinde emeği geçen tüm ihracatçılara teşekkür eden ve tebriklerini ileten Müjdat Sezer, sektörün 2020 yılında ülke ekonomisi ve ihracatına katkıda bulunmak amacıyla yaptığı çalışmalardan bahsetti. Sezer, şunları söyledi:

"Japonya'ya artık kanatlı ürünleri ihracatı gerçekleştirebiliyoruz. Çin'e kanatlı ürünleri ihracat izni açıldı, bekleyen birkaç aşama var. Su ürünlerindeki pek çok ürünün ihracatını da artık Çin'e yapabiliyoruz. Kısa bir süre önce yine Çin'e süt ürünleri ihracatımızın önü açıldı ve süt ürünleri sektörümüz çok kısa bir zamanda çok ciddi bir ihracat artışına imza attı. Önümüzdeki hedefimiz, Türkiye için hem coğrafi yakınlık hem pazarın gücü açısından çok önemli bir pazar olan Avrupa Birliği. Kanatlı ürünleri ihracatının Avrupa Birliği ülkelerine açılmasını sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bunun dışında 16 yıldır Birliğimizce başarılı bir şekilde yürütülen Seafood Expo Global fuarımızın milli katılım organizasyonu 2022 yılında da yine İSHİB tarafından Barselona'da gerçekleştirilecek. Bunun dışında Seafood Expo North Amerika Fuarına önümüzdeki yıl da Birliğimizce katılım sağlanacak. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Projesi kapsamında Çin'e ve Japonya'ya sanal ticaret heyetlerinin düzenlenmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."



SEZER: "ÇİN'E İHRACAT KATLANACAK"



Beyaz et sektörünün Japonya'ya açılmasıyla ihracatın da 2018 yılında 2 milyon dolar iken geçen yıl yaklaşık 4 milyon dolar ile iki katına ulaştığını aktaran Sezer "Japonya pazarının kanatlı eti alımı konusundaki potansiyeli tüm firmalarımıza anlatılabilirse bu artış rahatlıkla 10 katına çıkacaktır. Geçen yılın haziran ayında ise Çin'e kanatlı ürünleri sektöründe ihracat izni alındı. Henüz sadece bir firmanın ihracata başlaması ile 2020 yılında yaklaşık olarak Çin'e 3 milyon dolarlık kanatlı eti ihracatı gerçekleştirildi. Bu yıl kasım ayı sonu itibari ile Çin'e ihracatımız yaklaşık 40 milyon dolar oldu. Çin'e ihracat için başvuru yapan tüm firmaların izin aşamalarının tamamlanmasıyla bu rakam katlanarak büyümeye devam edecek" dedi. Türkiye'nin Japonya gibi çok titiz bir pazara bile ürün sattığının da altını çizen Sezer "Japonya'ya satabiliyorsa Avrupa Birliği'ne de satabilir. Dolayısıyla bununla ilgili hızlı bir çalışma bekliyoruz. Artık Avrupa Birliği de kanatlı ürünlerine açıldıktan sonra bizim için çok büyük bir pazar olarak önemli ve yanı başımızda olacak. Dolayısıyla kısa sürede Çin pazarında gösterdiğimiz başarının aynısını AB pazarı açılınca da gösterebiliriz. Çünkü teknolojimiz, üretim kalitemiz, firmalarımızın deneyimine güveniyoruz" dedi.