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Giriş Tarihi: 31.1.2022 12:42 Son Güncelleme: 31.1.2022 12:50

Başarılı kadınlar ödüllendirilecek

Başarılı kadınlar ödüllendirilecek

Girişimci kadın sayısının artması için yoğun bir emek veren İş Kadınları Derneği (İŞKAD), başarılı kadın girişimcileri ödüllendirecek. İŞKAD Yönetim Kurulu Başkanı Berman Mantı, Adana, Mersin ve tüm Doğu Akdeniz Bölgesi’ndeki iş kadınlarını, girişimci kadınları bu önemli etkinliğe başvuru yapmaya çağırdı.

"İŞKAD Kadın Girişimci Ödülleri 2022" başlığı altında "Kadın Girişimci", "Genç Kadın Girişimci", "Kadın Sosyal Girişimci", "Başarılı Kadın Yönetici", "Kadın Girişimci Start-Up" ve "Kadın İstihdam ve Girişimciliğine Katkı Sunan Firma" kategorilerinde ve jüri üyelerinin değerlendirmelerine göre ödül verilecek.

Gerek Adana'nın gerekse Türkiye'nin kadının azim ve kararlılığına, toplumsal, siyasal ve ekonomik yetisine, gücüne inanmasının gerekliliğine işaret eden Berman Mantı, "Kadın üretkendir. Bu üretkenliğe okulda, evde, işyerinde, tarlalarda, fabrikalarda, işletmelerde net bir şekilde tanık oluyoruz. Öyleyse ülkemizin refah seviyesinin, eğitim düzeyinin yükselmesi için daha çok kadın istihdamına, daha çok girişimci kadına, girişimci ruhu destekleyecek, inanmışlığı artıracak yöneticilere, iş dünyası temsilcilerine ihtiyacımız var" dedi.

Bu yılki yarışmada ayrıca 'Kadın Dostu Firmalar' kategorisinin eklendiğini kaydeden Mantı, kadın istihdamına dikkat çeken ve ürün tedariğinin belli bir kısmını kadın işletme sahiplerinden yapan firmanın ödüllendirileceğini kaydetti. Başvuru sürecinin 1 Şubat 2022 – 1 Mart 2022 olarak belirlendiğini belirten Mantı, ödül töreninin ise 1 Nisan 2022'de gerçekleşeceğini sözlerine ekledi. Başvurular, gerekli tüm bilgilerin de ulaşılabildiği www.iskadodulleri.com web sitesi aracılığıyla yapılabilecek.

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Başarılı kadınlar ödüllendirilecek
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