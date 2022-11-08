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Giriş Tarihi: 9.11.2022

Başarılı KOBİ’lere ödül

Başarılı KOBİ’lere ödül
KOBİ'lerin yoğun olarak kullandığı tedarik zinciri ve lojistik alanında yürütülen projeleri destekleyen Slimstock ve LODER bu yıl sekizinci kez sektör temsilcilerini ödüllendirecek. SCP Club bünyesinde gerçekleştirilen "Türkiye'nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri" ödül töreni 7 Aralık'ta Dedeman Bostancı Hotel'de yapılacak. KOBİ'lerin değer yaratan projelerini kamoyuyla paylaşmak için, sektör profesyonellerini yeniden bir araya getirdiklerini söyleyen Slimstock Türkiye Ülke Müdürü Songül Sezer şunları söyledi: "Türkiye'de tedarik zinciri kavramını yaygınlaştırmak için ilk kez 2014'te çalışmalara başlamıştık. Her geçen yıl büyüyerek devam ediyoruz. Bu etkinliğimizin basit bir ödül töreni olarak görülmesini istemiyoruz. Törende, 'En Sürdürülebilir/Dirençli', 'En Teknolojik', 'En Yenilikçi' ve 'En Etkin/Etkili' olmak üzere 4 farklı kategoriden projeler jüri üyelerimiz tarafından değerlendiriliyor. Ayrıca bu yıl ilk kez 'Yılın En İyi Projesi' de ayrı bir ödül alacak."
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Başarılı KOBİ’lere ödül
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