Basın İlan Kurumu afet bölgelerindeki basın mensuplarına iki katına kadar borç verebilecek

Basın İlan Kurumu'nun genel müdürlük ve resmi ilan ve reklam yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikler ile kurum tarafından basın mensuplarına verilen borç parayla ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu karara göre, deprem ve sel gibi afetlerin yaşandığı yerlere özgü olarak, basın mensuplarına verilen borç miktarı iki katına kadar artırılıp, geri ödeme taksitleri 6 aya kadar ertelenebilecek.

Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre de Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilediği il ve ilçelerdeki resmi ilan ve reklam yayımlama hakkı bulunan veya bekleme süresi içerisinde olan gazeteler için Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 66. ve 79. maddelerindeki asgari fiili satış şartları 1 Nisan 2023'e, 44. maddesinde yer alan asgari fiili satış şartları ise 1 Ocak 2024'e kadar aranmayacak.

Öte yandan, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre, kurumun yönetim kurulu toplantıları elektronik ortamda da yapılabilecek.