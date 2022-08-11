Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Basın İlan Kurumundan şeffaflık adımı
Giriş Tarihi: 11.8.2022 16:00 Son Güncelleme: 11.8.2022 16:03

Basın İlan Kurumundan şeffaflık adımı

AA
Basın İlan Kurumundan şeffaflık adımı

Basın İlan Kurumu (BİK), sosyal ağ hesaplarında resmi ilanları haberleştirerek paylaşan gazetelerin ek gösterge alabilmeleri için yerine getirmeleri gereken şartları paylaştı.

Basın İlan Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül 2022'den itibaren yürürlüğe girecek değişiklikle resmi ilanları internet haber sitelerinde haberleştirerek yayımlayan gazetelere, esas göstergelerinin 1/6 oranında verilen ek göstergeye ek olarak, resmi ilanları sosyal ağ hesaplarında paylaşmaları halinde 1/8'i oranında ek göstergeden yararlanma imkanı tanındığı belirtildi.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünce resmi ilanların daha çok kişiye ulaşarak görünürlüğünün ve şeffaflığının artırılmasını amaçlayan yeni düzenlemeye ilişkin yeni usul ve esaslar şöyle sıralandı:

"Gazetelerin ek gösterge alabilmeleri için paylaşımlarını Facebook, Twitter ve LinkedIn sosyal ağlarında yapmaları, gazetelerin, BİK şube müdürlüklerine yazılı olarak başvurmaları ve kendilerine ait Facebook, Twitter ve LinkedIn hesaplarını bildirmeleri, gazetelerin bildirdikleri sosyal ağ hesaplarından, günde en az 3 farklı resmi ilanı paylaşmaları, yaptıkları paylaşımda ilgili ilanın linkine ve #ilangovtr etiketine yer vermeleri, sosyal ağda paylaşılan ilanın linki ile sosyal ağ paylaşımının linkini İLANBİS üzerinden kuruma beyan etmeleri, gazetelerin sosyal ağ hesaplarının, kendilerine ait internet haber sitelerinde görünür bir alanda yer alması ve erişilebilir olması gerekiyor."

Düzenlemelerle ilgili detaylı bilgiye BİK web sitesi ve ilgili şube müdürlüklerinden ulaşılabilecek.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Basın İlan Kurumundan şeffaflık adımı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA