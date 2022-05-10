Başkan Erdoğan açıklamıştı! Konuta destek paketleri sektörü canlandıracak

"PİYASA HAREKETLENECEK, BUNUN ÖRNEĞİNİ DAHA ÖNCE GÖRDÜK"

Boss4 Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş da maliyet artışlarından ve fiyatlardaki yükselişlerden bahsederek, bu nedenlerle birçok projede satışların istenilen seviyeye gelemediğini söyledi.

Akkuş, "Açıklanan bu paketi, iç piyasayı hareketlendirmek için alınan yerinde bir önlem olarak değerlendiriyoruz. Konut kredi faiz oranlarının psikolojik sınır olan yüzde 1'in altına düşürülmesi piyasaya hareket getirecektir. İpotekli satışlarda yukarı yönlü hareket başlayacaktır. Konut kredi faiz oranlarının yüzde 1'in altına indiği dönemlerde bunun faydasını gördük." diye konuştu.

Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır ise ilk defa konut alacak vatandaşlar için çok önemli ve avantajlı bir kampanya açıklandığını kaydederek, bu desteğin birinci el konut satışlarına etkisinin olumlu olacağını, uzun zamandır böyle bir kampanyanın çıkmasını beklediklerini bildirdi.

Özellikle altın ve dövizini bozduranların yüzde 0,89 gibi düşük maliyetle kredi kullanabileceğini dile getiren Bahadır, kentsel dönüşüme yönelik desteklerin depremin beklendiği İstanbul için çok önemli olduğunu vurguladı.

"PİYASAYI HAREKETLENDİRECEKTİR"

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş ise konutun enflasyona karşı en güvenli liman olduğunu belirterek, faiz oranları yüzde 1,5 seviyelerinde seyrederken dahi satış rakamlarında düşüş görülmediğini anımsattı.

Son 10 yılda ev sahipliği oranındaki düşüşlerden bahseden Taş, "Dolayısıyla daha önce de vurguladığımız üzere ilk evini alana teşvik verilmeliydi. Bu alanda atılan adım ve sosyal konut projeleri için TOKİ'ye 30 milyar liralık finans sağlanması piyasayı hareketlendirecek." ifadelerini kullandı.

"KONUT FİYATLARININ KONTROLSÜZ ARTIŞINA FREN ETKİSİ YAPACAK"

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt da açıklanan yeni paketlerin şartları uygun olan ve konut almak isteyen kesimi harekete geçireceğini kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Konut kredi faizlerinin yüzde 1'in altına düşmesi gerektiğini zaman zaman vurguladık, şimdi bu talebimiz hayata geçmiş oldu. Ayrıca en az yüzde 50'si satılmamış inşaat projeleri için 20 milyar liralık bir kaynak ayrıldı. Bu da satışı yetersiz projelere büyük destek sağlayacak. Kentsel dönüşüm için sağlanacak uygun kredi ve destekler de konut arzını artıracaktır. Bu da konut fiyatlarının kontrolsüz artışına fren etkisi yapacaktır."