Başkan Erdoğan duyurmuştu! Binlerce gence iş kapısı açılıyor





FAİZSİZ, TEMİNATSIZ KREDİ



İşletmeler ilave istihdam edeceği her bir personel için 100 bin lira faizsiz ve teminatsız geri ödemeli destek alıyor. İşletme sahibinin kadın olması durumunda destek 110 bin liraya çıkıyor. Aynı şekilde işe alınan personel kadınsa destek yine 110 bin lira olarak uygulanıyor.