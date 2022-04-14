Başkan Erdoğan duyurmuştu! Yeni istihdam programının detayları belli oldu





Özel sektör işyerleri en az 5 sigortalı çalışanları olması durumunda kurslardan yararlanabilecekler. Sigortalı işçi sayısı 5- 9 arasında olan işyerleri için kursiyer sayısı en fazla 12 kişi olacak. Sigortalı sayısı 10- 49 arasında olan işyerleri 24; 50 ve daha fazla işçisi bulunan işyerleri ise toplam işçi sayısının yüzde 50'sine kadar sayıda kursiyer ile kurs düzenleyebilecek. Kursiyerler veya yerlerine istihdam edilecek kişiler, 120 günden az olmamak üzere en az fiili kurs gününün üç katı süre ile istihdam edilecek.