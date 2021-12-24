Son dakika haberi | Başkan Erdoğan Dolmabahçe’deki ekonomi buluşmasında ne mesajlar verdi?

Son dakika haberi: A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner Dolmabahçe'deki ekonomi buluşmasında Başkan Erdoğan'ın verdiği mesajları aktardı.

Özlem Doğaner şunları söyledi:

Başkan Erdoğan, Türkiye Ekonomi Modeli'ni tanıttı ve ekonomistlerin de görüşleri ile birlikte bundan sonraki dönemde neler tavsiye edeceklerini, sorularını yanıtladı.

Önemli başlıklar oldu: Özellikle, salgınla birlikte artan para arzının pek çok ülkeye sıkıntı çıkarabileceğini, bunun Türkiye için bir fırsat zemini oluştuğunu klasik ekonomi anlayışının dışında yeni bir ekonomik model gerektiğini söyledi. Bununla yola çıktıklarını söyledi. Önümüzdeki yaz aylarıyla bambaşka bir iklime gireceğimize şahit olacağız dedi. Fiyatların düşmesi beklediğini söyledi. Hızlı bir indirim ticaret ve hazine bakanlıklarının bunun üzerine gideceklerini ifade etti.

DÖVİZDEKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Özellikle; Bu dönemde önemli noktalar var. Döviz konusunda yavaş yavaş sanayici ve ihracatçıyı zora sokmadan yavaş yavaş inmesini beklediklerini söyledi. Serbest piyasa konusuna vurgu yaptı.

Kripto para düzenlemesi hazır, gecikmeden Meclis'e göndereceğiz dedi.

SWAP ANLAŞMALARI

3 ülke ile SWAP anlaşması görüşmelerinin devam ettiğini, 2'sinin bu yıl içerisinde sonuçlanmak üzere olduğunu belirtti. Körfez ülkeleri ve Azerbaycan bunlar arasında gözüküyor şu anda.

Kur korumalı TL mevduat sisteminde vatandaş parasının garantörünün Merkez Bankası olduğunu görecek ifadelerini kullandı.

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