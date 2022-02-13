Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Raflardaki yangını söndürmek için harekete geçildi





ERDOĞAN AÇIKLADI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dün enflasyonla mücadele, Kredi Garanti Fonu kefaletli 60 milyarlık kaynak paketi ve yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasına ilişkin programı açıkladı. Toplantıya Başkan Recep Tayyip Erdoğan, video konferans ile bağlandı. Erdoğan, KDV Sistemini Sadeleştirme Programı kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi 1'e indirdiklerini açıkladı. Erdoğan, "Bilindiği gibi un ve ekmekte KDV'yi zaten yüzde 1 olarak uyguluyoruz. Müjdesini sizlerle paylaştığımız yeni düzenleme ile gıda ürünlerinde devlet adına yüzde 7'lik bir indirim yapmış oluyoruz. Üstelik KDV'si yüzde 1'e inen ürünler enflasyon sepetinde ciddi bir ağırlığa sahiptir. Bunlar pirinç, makarna, et, balık, çay, kahve, su, süt ve süt ürünleri, peynir, yumurta, yemeklik yağlar, şeker ve şekerli ürünler, meyveler, sebzeler, kuruyemişler, bakliyat çeşitleri gibi, insanlarımızın günlük hayatlarında sık tükettikleri gıdalardır. Tüm bu ürünlerde yapılan vergi indirimi aynı zamanda enflasyonla mücadelede önemli bir kazanım anlamına gelmektedir" dedi.