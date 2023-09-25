Başkan Erdoğan temelini atmıştı! Örnek daire tamamlandı





Depremzede vatandaşlara evlerini bir an önce teslim etmek istediklerini belirten inşaat mühendisi Ceyda Sucu, depremzede vatandaşlar bir kışı daha farklı yerlerde geçirmesinler diye çalışmalarının hızlı bir şekilde ilerlettiklerini söyledi. Örnek dairenin olduğu dairenin temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldığının altını çizen Sucu, ''Burada bulunan dairelerimizin hepsi 3+1 85 metrekaredir. Yapımı tamamlanan bu dairede ufak eksikliklerimiz kaldı. Aynı şekilde diğer bloklarımızın dairelerinde de çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Amacımız, kış mevsimine kadar buraları tamamlayarak depremzede vatandaşlarımıza teslim etmek. Çünkü bir soğuk kış mevsimi geçirmelerini istemiyoruz. TOKİ'nin en büyük ayrıcalığı tünel kalıp olduğu için hızlı bir şekilde çalışmalarımız ve ince işlerimiz de çok hızlı bir şekilde devam ediyor. İlk örnek dairemiz tamamlandı amacımız bütün blokların hızlı bir şekilde devam etmesidir. Bir an önce konutlarımızı yaparak depremzede vatandaşlarımıza teslim etmeyi planlıyoruz'' dedi.