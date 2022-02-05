Başkan Erdoğan Zonguldak - Kilimli yolunu hizmete açacak: Seyahat süresi 5 dakikaya iniyor

11. Kalkınma Planı kapsamında Filyos Limanı'na da ulaşım sağlayacak şekilde projelendirilen 34 kilometre uzunluğundaki Zonguldak-Kilimli yolunun 6,5 kilometrelik kesimi, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında tamamlanarak hizmete sunuluyor. Açılışı yapılan kesimde tamamı çift tüplü inşa edilen 1546 metre Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı-1 Tüneli, 337 metre Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı-2 Tüneli, 237 metre Uzunkum Tüneli ve 382 metre Aslankayası Tüneli olmak üzere toplam 2502 metre tünel imalatı ile toplam uzunlukları 457 metre olan Karaelmas-1 ve Uzunkum köprülü kavşakları bulunuyor.

Proje ile yerleşim alanlarından geçen transit trafiğin şehir dışına alınarak bölgedeki ulaşımın düzenlenmesi amaçlandı.

Ağır sanayisi olan Zonguldak ile Kilimli'yi birbirine bağlayan yolun fiziki ve geometrik standartları yükseltilerek trafik hacmi rahatlatılırken, yolda inşa edilen tüneller ve bağlantı yollarıyla hızlı, konforlu ve güvenli ulaşım tesis edildi.