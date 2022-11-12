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Giriş Tarihi: 12.11.2022 16:25

Başkan Erdoğan'dan doğalgaz destek açıklaması!

Başkan Erdoğan’dan doğalgaz destek açıklaması!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada doğalgaz ödemelerinde yapılan desteği paylaştı. Bu uygulama ile 2021'de vatandaşa sağlanan toplam destek 100 Milyar Türk lirası olacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan konutlarımızda kullanılan doğal gazın %75'ine, elektrikte de birinci kademe tüketimine %50 sübvansiyon uygulandığını açıkladı.

Daha açık bir ifadeyle 100 liralık bir doğal gaz faturasının 75 lirasını vatandaşlarımıza yansıtmadan direkt kaynağında karşılandığını ve bu uygulama ile verilen desteğin toplam 100 Milyar Türk lirası olduğunu açıkladı.

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Başkan Erdoğan'dan doğalgaz destek açıklaması!
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