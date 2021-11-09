Başkan Erdoğan’dan EPDK Hizmet Binası ve Enerji Santrallerinin Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'EPDK Hizmet Binası ve Yapımı Tamamlanan Enerji Santrallerinin Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulunuyor.

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"GÖZ DOLDURAN BİR ESERİ DAHA ÜLKEMİZE KAZANDIRDIK"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

EPDK yeni hizmet binasının milletimiz ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum. EPDK'nın binasının tamamı güneş enerjisi ve su ısıtma panalleri ile kaplı. Binamızda kreşten, mescide, fuar alanından, kapalı otoparkına her şey düşünüldü. Her şeyi ile göz dolduran bir eseri daha ülkemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz.

Salgın şartlarına rağmen Türkiye'nin geleceğine inanan yatırımcılarımızı cani gönülden tebrik ediyorum. Türkiye ekonomisi olağanüstü bir iki dönem haricinde 19 yıl boyunca büyümesini sürdürmüştür. Enerji tüketimimiz sadece bu yıl yüzde 8 düzeyinde artmıştır.

NÜKLEER SANTRAL AÇIKLAMASI: SÜRATLE İKİNCİ HATTA ÜÇÜNCÜSÜNÜN ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAĞIZ

Hükümet olarak ülkemizin ve küresel alanda artan enerji ihtiyacına göre çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji sepetindeki payını sürekli yükseltiyoruz.

Enerji havuzumuza nükleer enerjiyi de katarak çeşitliliği ve verimliliği artırmayı hedefliyoruz.

Akkuyu NGS'yi 2023'te devreye almayı hedefliyoruz. Akkuyu'nun ardından süratle ikinci hatta üçüncü santral için çalışmalara başlayacağız.

"İHANET DEĞİLSE GAFLETTİR"

Her ne kadar çevrecilik adı altında sokakları yakıp yıkanlar bu adımımızı eleştirseler de biz nükleer enerjiyi ülkemize kazandırmakta kararlıyız. Türkiye nükleer enerjiye sahip olmasın demek ihanet değil ise gaflettir.

Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığına yüreğinde zerre kadar hassasiyet olanın nükleer enerjiye karşı çıkması mümkün değildir. Asıl sorulması gereken Türkye'nin bu adımı neden 20-30 yıl önce atmadığıdır. Bizim dünyada 60 yıldır kullanılan bu enerjiye yeni kavuşuyor olmamız büyük bir kayıptır.