Başkan Erdoğan’dan heyecanlandıran videolu paylaşım: Bir Togg hatırası...

"2023'ÜN İLK ÇEYREĞİNDE TOGG'U VATANIMIZIN YOLLARINDA GÖRMEYE BAŞLAYACAĞIZ"

Erdoğan'ın Kocaeli'deki programda Togg ile yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Türkiye'nin otomobilinin de belirlediğimiz takvime göre uygun şekilde adım adım hayata geçiriyoruz. İnşallah, 29 Ekim 2022'de Togg'un Gemlik fabrikasının resmi açılışını ve ilk seri üretim aracının banttan inme töreninin gerçekleştireceğiz. 2023'ün ilk çeyreğinde Togg'u vatanımızın yollarında görmeye başlayacağız.

'Yapamazsınız, üretemezsiniz, üretseniz bile satamazsınız' diyenlere inat, Türkiye'nin otomobilini milletimizin ve dünyanın hizmetine sunacağız. Ülkemizi savunma sanayisinde nasıl parmakla gösterilen seviyeye getirdiysek, inşallah elektrikli otomobilde de benzer başarıyı muhakkak yakalayacağız."