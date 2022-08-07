Başkan Erdoğan’dan heyecanlandıran videolu paylaşım: Bir Togg hatırası...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un direksiyonuna geçti. Test sürüşünün ardından Erdoğan'dan dün ve bugün peş peşe heyecanlandıran Togg mesajı geldi.
Başkan Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi'nde düzenlenen, 'Teknoloji ve Sanayinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni'ne katıldı. Törenin ardından Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un direksiyonuna geçti.
Bilişim Vadisi'nde aracı kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Togg CEO'su Gürcan Karakaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu eşlik etti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FOTOĞRAFLI TOGG PAYLAŞIMI
Başkan Erdoğan, sosyal medyada Togg'un direksiyonuna geçtiği görüntüleri paylaşarak, "Cennet vatanımızın yollarında... Yerli ve millî" ifadelerini kullandı.
Cennet vatanımızın yollarında... Yerli ve millî... 🇹🇷 pic.twitter.com/aBxqudUyPH— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 6, 2022
BU KEZ VİDEO İLE PAYLAŞTI: BİR TOGG HATIRASI
Dünkü paylaşımının ardından Erdoğan bugün de sosyal medya hesabından 'Bir Togg hatırası' mesajıyla videolu paylaşım yaptı.
Başkan Erdoğan o anları paylaştı: "Bir Togg hatırası" | Video
"2023'ÜN İLK ÇEYREĞİNDE TOGG'U VATANIMIZIN YOLLARINDA GÖRMEYE BAŞLAYACAĞIZ"
Erdoğan'ın Kocaeli'deki programda Togg ile yaptığı açıklamalar şu şekilde:
"Türkiye'nin otomobilinin de belirlediğimiz takvime göre uygun şekilde adım adım hayata geçiriyoruz. İnşallah, 29 Ekim 2022'de Togg'un Gemlik fabrikasının resmi açılışını ve ilk seri üretim aracının banttan inme töreninin gerçekleştireceğiz. 2023'ün ilk çeyreğinde Togg'u vatanımızın yollarında görmeye başlayacağız.
'Yapamazsınız, üretemezsiniz, üretseniz bile satamazsınız' diyenlere inat, Türkiye'nin otomobilini milletimizin ve dünyanın hizmetine sunacağız. Ülkemizi savunma sanayisinde nasıl parmakla gösterilen seviyeye getirdiysek, inşallah elektrikli otomobilde de benzer başarıyı muhakkak yakalayacağız."
Bir Togg hatırası... pic.twitter.com/FA8LeSJEbe— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 7, 2022