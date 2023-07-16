Başkan Erdoğan’dan Körfez turu: KKTC’ye de gidiyor

Görüşmelerde, anılan ülkelerle ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi, ekonomi ve yatırım alanlarındaki projeler başta olmak üzere çeşitli sektörlerde mevcut işbirliğinin daha da ilerletilebilmesi için yapılacak çalışmaların ele alınması; ayrıca küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir alışverişi gerçekleştirilmesi öngörülmekte.

Başkan Erdoğan, söz konusu temaslarının ardından 20 Temmuz 2023 tarihinde, Barış ve Özgürlük Bayramı vesilesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek.

Bu kapsamda, düzenlenecek resmî törene iştirak edecekler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la bir araya gelerek ikili ilişkilerin yanı sıra Kıbrıs meselesi bağlamında yaşanan son gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunacaklar, ayrıca, Ercan Havalimanı'nın yeni

terminal binasının ve pistinin açılışını yapacaklar.