Başkan Erdoğan’dan seçim zaferi sonrası ekonomi mesajı: Faiz indi enflasyon da inecek! 2 noktaya dikkat çekti...

GÜVEN VE İSTİKRAR MESAJI

Şimdi biz yolumuza emin adımlarla yürüyoruz, yürüyeceğiz. Güven ve istikrar, bu iki kavram çok önemli siyasette hep arkadaşlarımla bunu konuştum. İki kavram, güven ve istikrar, bununla yola devam edeceğiz. Güçlü bir ekonomi yönetimini bu iki kavramın üzerine kuracağız. Uluslararası itibara sahip bir finans yönetimi, yatırım ve istihdam odaklı bir üretim ekonomisi tasarlıyoruz. Sanayiden enerjiye her alanda giderek artan üretim gücümüzün sağladığı imkanları herkesi şaşırtacak yeni bir ekonomik atılımın lokomotifi haline getireceğiz. Şu anda Karadeniz'de doğal gazı bulduk. Bir ay süreyle ücretsiz olarak doğal gazı vatandaşlarımıza verdik, veriyoruz. Bir yıl boyunca da 25 metreküp doğalgazı biz Cumhurbaşkanlığının hediyesi olarak vatandaşlarımıza verme kararını açıkladık.

Şimdi Gabar'da petrol çıktı. Yatarak çıkmadı, çalışarak çıktı. Daha önce orada Bay Bay Kemal'in dirsek temasında olduğu teröristlerin oralarda beton dökmeleri sebebiyle petrol çıkaramıyorduk. Ama şimdi çıkardık. Bununla birlikte küresel gelişmelerin bozduğu dengeler yeniden kuruluyor, Türkiye'nin bu tabloda inşallah çok çok farklı bir gücü olacak, hak ettiği yeri de alacak. Güneyimizdeki güvenlik tehditlerini, terör örgütleriyle yürüttüğümüz mücadeleyi artıracağız. Siyasi ve diplomatik kanalları daha iyi işleteceğiz. Bölgesel gelişmeleri doğru şekilde yönlendirerek, kısaca çok yönlü çalışmalarla sınırlarımızdan bunları da uzak tutmaya devam edeceğiz ve Bay Bay Kemal'in ortakları ne diyordu? Biz güneyimizdeki terör örgütleriyle beraber olacağız. Bununla kalmadılar, oralardaki petrol kaynaklarını bu teröristlerle paylaşmanın adımlarını attılar.