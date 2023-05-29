Başkan Erdoğan’dan seçim zaferi sonrası ekonomi mesajı: Faiz indi enflasyon da inecek! 2 noktaya dikkat çekti...

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tarihi bir balkon konuşması yaptı. 320 bini kişiye Külliye'de seslenen Başkan Erdoğan'ın ekonomi konusuna ayrı bir başlık açarak, önemli mesajlar verdi.
İşte Başkan Erdoğan'ın dikkat çeken mesajları:
Enflasyonun yol açtığı fiyat artışlarından kaynaklanan sıkıntıları gidermek, refah kayıplarını telafi etmek önümüzdeki günlerin en acil konu başlığıdır. Bunları çözmek bizim için zor bir şey değil. Bunları başbakanlığın döneminde faizi 4,6'ya, enflasyonu da 6,2'ye indirerek ispatlayan biz değil miydik? Biz bu işi yaşadık, yaptık ama bunların böyle bir derdi yok. Bunlar laf ola beri gele. Yaparsak yine biz yaparız.
'FAİZ İNDİ ENFLASYON DA İNECEK'
Şu anda faiz 8,5'e indirildi ve enflasyon da göreceksiniz o da inecek. Onlar bizimle yarışamaz. Onlar, IMF'nin kapısında nöbet tutarlar. Bizler Davos'tan kopuşumuzu nasıl başlatmıştık biliyor musunuz? Davos'ta şu anda Babacan yanımdaydı o zaman. Davos'ta IMF Başkanı'yla görüşüyoruz. O zaman bizim 23,5 milyar dolar IMF'e borcumuz var. IMF Başkanı'na dedim ki? 'Sen taksitlerini alıyor musun?' 'Alıyorum.' Dolayısıyla Türkiye'nin siyasi kaderine sen müdahale edemezsin. Türkiye'nin Başbakanı benim. Sen sadece taksitlerini alacaksın. Ne oldu? 2013'e kadar devam ettik, 2013'te son taksiti ödedik, ondan sonra bizim IMF'le ilişkimiz bitti. Biz buyuz… Bu CHP ne diyordu? Hala IMF'ten borç almanız lazım. O sizin işiniz, bizim değil. O gün bugün 10 sene geçti biz IMF'ten borç almadık. O zaman da Merkez Bankamızın rezervi 27,5 milyar dolardı.
GÜVEN VE İSTİKRAR MESAJI
Şimdi biz yolumuza emin adımlarla yürüyoruz, yürüyeceğiz. Güven ve istikrar, bu iki kavram çok önemli siyasette hep arkadaşlarımla bunu konuştum. İki kavram, güven ve istikrar, bununla yola devam edeceğiz. Güçlü bir ekonomi yönetimini bu iki kavramın üzerine kuracağız. Uluslararası itibara sahip bir finans yönetimi, yatırım ve istihdam odaklı bir üretim ekonomisi tasarlıyoruz. Sanayiden enerjiye her alanda giderek artan üretim gücümüzün sağladığı imkanları herkesi şaşırtacak yeni bir ekonomik atılımın lokomotifi haline getireceğiz. Şu anda Karadeniz'de doğal gazı bulduk. Bir ay süreyle ücretsiz olarak doğal gazı vatandaşlarımıza verdik, veriyoruz. Bir yıl boyunca da 25 metreküp doğalgazı biz Cumhurbaşkanlığının hediyesi olarak vatandaşlarımıza verme kararını açıkladık.
Şimdi Gabar'da petrol çıktı. Yatarak çıkmadı, çalışarak çıktı. Daha önce orada Bay Bay Kemal'in dirsek temasında olduğu teröristlerin oralarda beton dökmeleri sebebiyle petrol çıkaramıyorduk. Ama şimdi çıkardık. Bununla birlikte küresel gelişmelerin bozduğu dengeler yeniden kuruluyor, Türkiye'nin bu tabloda inşallah çok çok farklı bir gücü olacak, hak ettiği yeri de alacak. Güneyimizdeki güvenlik tehditlerini, terör örgütleriyle yürüttüğümüz mücadeleyi artıracağız. Siyasi ve diplomatik kanalları daha iyi işleteceğiz. Bölgesel gelişmeleri doğru şekilde yönlendirerek, kısaca çok yönlü çalışmalarla sınırlarımızdan bunları da uzak tutmaya devam edeceğiz ve Bay Bay Kemal'in ortakları ne diyordu? Biz güneyimizdeki terör örgütleriyle beraber olacağız. Bununla kalmadılar, oralardaki petrol kaynaklarını bu teröristlerle paylaşmanın adımlarını attılar.
"TÜRKİYE'NİN HUB KONUMUNU DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ"
Mesleki eğitim başta olmak üzere ülkenin şartlarına ve gençlerimizin beklentilerine karşılık gelecek uygulamaları geliştirerek sürdüreceğiz. Durmak yok, yola devam. Aynı şekilde sağlıkta dünyanın örnek aldığı altyapımızı ve sigorta sistemimizi hep daha ileriye taşıyacak ve yaygınlaştıracağız. Şehir hastanelerimizi artıracağız. Kalkınmanın temel altyapısı olan ulaştırma ve enerjide yürüttüğümüz yatırımları artık küresel düzeye taşıyarak Türkiye'nin hub konumunu daha da güçlendireceğiz. Nitekim Putin, Türkiye'nin yani Trakya'nın hub bölgesi olması konusunu bu tebrik mesajında yine tekrar etti. Onlarla bu adımı atacağız. Böylece Trakya, bir hub olacak. Ülkemizin lokomotifi haline dönüşen sanayimizi bilhassa savunma sanayiimizin marka değerini artıracağız. Bizi dünya gıda sektörünün en önemli aktörlerinden biri haline getiren tarım ve hayvancılıkta girdi fiyatlarını düşüren, üretici gelirlerini artıran, tüketici erişimini kolaylaştıran bir sistemi hayata geçireceğiz. Hizmetler sektörümüzün ana gelir kaynağı turizmde yakaladığımız ivmeyi sürdüreceğiz. Sosyal yardım ve destek sistemimizi milletimizin tek bir ferdinin bile kendisini sahipsiz hissetmeyeceğiz dışlanmışlık duygusuna kapılmayacağı seviyesine getirene kadar sürdüreceğiz. Kısacası önümüzdeki dönemin her anını Türkiye Yüzyılı'na yakışır eser ve hizmetlerle değerlendireceğiz.