Başkan Erdoğan'ın ekonomiye dair önemli mesajları şu şekilde:

Saldırılarla ülkemizi ve milletimizi kıramayanlar ellerindeki son koz olarak ekonomiyi kullanmanın derdine düştü. 15 Temmuz'un ardından kirli kanalları kapatılınca ekonomimiz doğrudan saldırı altına alındı. Siz bakmayın herkesin kuyruğu dik tutma çabasına. Herkes bu sıkıntının içerisinde. Buna Avrupası, Amerikası da dahil. Akaryakıt, elektrik gibi kalemlerin fiyatlarını kontrol altında tutuyoruz. Bunları niye konuşmuyorlar. Maliyetlerin dörtte birine kullanıcıya ulaştırıyoruz. Pandemiye rağmen Avrupanın en ucuz fiyatlarıyla vatandaşımıza biz sunuyoruz.

Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için azami çabayı gösteriyoruz. İnşaAllah asgari ücreti de bu perspektifte değerlendirerek ilerleyeceğiz.