Son dakika! Başkan Erdoğan’dan yeni enstrümanların geleceğini açıkladı: TL mevduatına 78 milyar liralık geçiş oldu

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

TL MEVDUATINA 78 MİLYAR LİRALIK GEÇİŞ OLDU

Ekonominin kendi tabii seyri dışında niyetlerle dışarıdan yapılabilecek saldırılara karşı oluşturdukları mekanizmaların bir benzerini içeride de kurduklarını vurgulayan Erdoğan, "Parasının değerini korumak isteyen vatandaşlarımıza, özellikle önünü görme ihtiyacı duyan iş dünyamıza sunduğumuz alternatiflerin piyasalar tarafından da benimsendiğini memnuniyetle gördük. Kur korumalı Türk lirası mevduatına kısa sürede 78 milyar liralık bir geçişin yaşanması vatandaşlarımızın ekonomi programımıza olan güveninin işaretidir. Katılım finans kuruluşlarını da sisteme dahil ederek bu uygulamayı genişletiyoruz." ifadelerini kullandı.