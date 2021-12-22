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Giriş Tarihi: 22.12.2021 09:55 Son Güncelleme: 22.12.2021 09:56

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları etkisini gösterdi: Gübre fiyatlarında indirim

Başkan Erdoğan’ın açıklamaları etkisini gösterdi: Gübre fiyatlarında indirim

İstanbul Gübre Sanayii AŞ. (İGSAŞ) dövizdeki düşüşün ardından gübre fiyatlarında indirim yaptığını açıkladı. Kompoze gübre ürünlerinde indirim yaklaşık yüzde 16,5 olurken ürede ise yaklaşık yüzde 20 oranında indirim yapıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamadan sonra döviz kurlarında önemli düşüşler kaydedildi. Dolarda düşüş yüzde 20'lerin üzerine çıktı.

Türk lirasının döviz cinsleri karşısında değerlenmesinin ardından Yıldızlar Yatırım Holding çatısı altında faaliyet gösteren İstanbul Gübre Sanayii AŞ. (İGSAŞ) çiftçilerin en önemli girdi kalemi olan gübre fiyatlarında indirime gitti.

Kompoze gübre ürünlerinde indirim yaklaşık yüzde 16,5 olurken ürede yaklaşık yüzde 20 oranında indirim yapıldı. Şirketten yapılan açıklamada; "İGSAŞ olarak Türk çiftçisinin yanında durmaya devam ediyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlayan kurla mücadeleye tam destek veriyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamaları etkisini gösterdi: Gübre fiyatlarında indirim
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