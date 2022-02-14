Başkan Erdoğan’ın çağrısı karşılık buldu: İndirime başladılar

Gıda enflasyonunun ateşini düşürmek amacıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 7 puanlık KDV indirimi market raflarına yansımaya başladı. Dün gün boyunca etiket yarışına giren marketler farkı fiyatlarına yansıttı. Başkan Erdoğan'ın KDV indirimini duyurduğu toplantıda üretici firmalara, "Sektörden de yüzde 7 indirim bekliyoruz. Toplam indirim yüzde 14'ü bulsun" çağrısı da karşılık bulmaya başladı. Üreticiler, indirim için kolları sıvadı. Yeni indirimler için çalışan firmalar, ürün gruplarına göre ortalama yüzde 3 ila 10 arasında ilave indirim yapmayı planlıyor. Üreticileriyle masaya oturan bazı marketler de ilave indirim taahhüdünde bulunuyor.
YÜZDE 3.5-3.5 PAYLAŞALIM
Reis Gıda
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis
, "Başkan Erdoğan sanayici, üretici ve firmalara da çağrıda bulundu. Biz de buna karşılık olarak yüzde 3.5 indirim yapmayı planlıyoruz. Ayrıca bu oranı daha da yukarı taşımak için zincir marketlerle masaya oturacağız. Onlara 'yüzde 3.5 bizden yüzde 3.5 sizden olsun. Toplam yüzde 7 indirim yapalım' diyeceğiz" ifadelerini kullandı. İstanbul Perakendeciler Derneği
(PERDER) Başkanı Faruk Güzeldere
de, Başkan Erdoğan'ın da çağrısına karşılık harekete geçtiklerini belirterek, "Üyelerimiz tedarikçi firmalarımızla görüşüyor. Diyelim ki onlar yüzde 3 indirim yaptı biz de ilave 7 indirim yapacağız ve bunu rafa toplam yüzde 10 olarak yansıtacağız" dedi. Sadece temel gıda ürünlerinde değil temel ihtiyaç malzemelerinde de indirim yapılması için çalıştıklarını anlatan Güzeldere, "Deterjan, bebek bezi, tuvalet kağıdı gibi ürünlerde de indirim yapmayı istiyoruz. Çok yakında üye marketlerimizin raflarına bunu yansıtmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.
AYNES % 3-7 PLANLIYOR
İndirim çağrısına Aynes Gıda
da karşılık verdi. Şirket, ürün gruplarına göre yüzde 3 ila 10 arasında indirim yapmaya hazırlandıklarını bildirdi. Aynes
Gıda CEO'su Murat Hocalar
, "Gıda enflasyonunun ateşini düşürmek hepimizin görevi. Bu kapsamda Aynes olarak üzerimize düşeni yapmak için çalışıyoruz. Bünyemizde bulunan ürün gruplarına yüzde 3 ila 7 arasında indirim yapmaya hazırlanıyoruz. Çok yakında raflara da yansıyacak" dedi.
ORANIN ÜZERİNDE
Tire Süt Kooperatifi
, gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik uygulamayı raflardaki fiyatlara yansıttıklarını bildirdi. Kooperatiften yapılan açıklamada, birçok ürün grubunda indirim yapıldığı belirtilirken, "Ayrıca birçok ürünümüzde kooperatif olmanın bilinciyle belirtilen oranın üzerinde indirim uygulanmıştır" denildi.
GÖZLER DEVLERDE
İndirim çağrısının ardından gözler Türkiye'nin önde gelen gıda üreticilerine de çevrildi. Her yıl büyüme rakamlarını ve kârlarını açıklayan Türkiye'nin dev gıda şirketleri Ülker, Eti, Sütaş, Pınar gibi dev markaların indirim çağrısına karşılık verip vermeyeceği merak ediliyor.
ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
TÜRKİYE Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz. Devlet adına yüzde 7'lik bir indirim yaptık. Değerli iş insanları gıdada yüzde 7'lik bir indirim yapılmasını da sizden bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
ÖNCE ARTIRDILAR SONRA İNDİRDİLER
ÖTE yandan KDV indiriminin yapıldığı 12 Şubat'tan bir hafta önce yağ, yumurta ve şeker gibi bazı ürünlerde fiyatların artması ise dikkat çekti. Sosyal medyada büyük tepki toplayan bazı ürün gruplarında fiyat artışı fiyat takibi yapan sitelerin de radarına takıldı. Bu ürün gruplarında yüzde 10 ila 20 arasında fiyat artışı yapıldı, ardından da yüzde 7'lik KDV indirimi yansıtıldı. Bu da vatandaşların 'sözde indirim' tepkisine neden oldu.