Başkan Erdoğan’ın katılımıyla bugün hizmete giriyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün Samsun'da; Kavak-Asarcık Yolu'nu Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açıyoruz!" diyerek yol ile ilgili görüntülerin yer aldığı bir video paylaşımında bulundu.

Bakan Karaismailoğlu paylaştı: "Kavak-Asarcık Yolu'nu hizmete açıyoruz!" | Video

Başkan Erdoğan, Asarcık-Kavak Yolu ile birlikte Cumhuriyet Meydanı'nda Vezirköprü Devlet Hastanesi, 19 Mayıs Üniversitesi Ballıca Kampüsü ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılışı'nı da yapacak. Ardından Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenecek "Kuruluştan Bugüne Hep Birlikte 2023'e" programına katılacak.