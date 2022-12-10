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Giriş Tarihi: 10.12.2022 10:28 Son Güncelleme: 10.12.2022 10:58

Başkan Erdoğan'ın katılımıyla bugün hizmete giriyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Samsun'da Kavak ve Asarcık arasındaki yol ile ilgili resmi sosyal medya hesabından, "Bugün Samsun’da; Kavak-Asarcık Yolu’nu Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle hizmete açıyoruz!" paylaşımında bulundu.

Başkan Erdoğan’ın katılımıyla bugün hizmete giriyor!

Samsun'da ulaşımın kalitesi yeni yatırımlarla artıyor. Samsun'da Kavak ve Asarcık arasındaki yolun konforunu ve kalitesini artıracak Kavak-Asarcık Yolu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün hizmete açılıyor.

24.7 kilometrelik yeni yol ile seyahat süresi de 10 dakika kısalacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün Samsun'da; Kavak-Asarcık Yolu'nu Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açıyoruz!" diyerek yol ile ilgili görüntülerin yer aldığı bir video paylaşımında bulundu.

Bakan Karaismailoğlu paylaştı: "Kavak-Asarcık Yolu'nu hizmete açıyoruz!" | Video

Başkan Erdoğan, Asarcık-Kavak Yolu ile birlikte Cumhuriyet Meydanı'nda Vezirköprü Devlet Hastanesi, 19 Mayıs Üniversitesi Ballıca Kampüsü ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılışı'nı da yapacak. Ardından Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenecek "Kuruluştan Bugüne Hep Birlikte 2023'e" programına katılacak.

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Başkan Erdoğan'ın katılımıyla bugün hizmete giriyor!
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